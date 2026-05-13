Новый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Израиль продолжит втягивать Америку в войну с Ираном, осознавая, что Дональд Трамп является последним произраильским президентом США. Так считает военный... РИА Новости Крым, 13.05.2026
обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, политика, внешняя политика, ближний восток, сша, мнения, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, евгений михайлов
Израиль не даст Трампу выйти из войны с Ираном – военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым.
Израиль продолжит втягивать Америку в войну с Ираном, осознавая, что Дональд Трамп является последним произраильским президентом США. Так считает военный эксперт и политолог Евгений Михайлов, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму"
По его словам, сегодня ситуация на Ближнем Востоке абсолютно непредсказуема. Тем не менее, исходя из имеющихся условий, можно уверенно сказать, что ждать затишья нельзя.
Эксперт связывает это с целями Израиля, усилиями которого "поджигается" регион.
"Не было врагов у Израиля, когда их пустили на эту территорию и позволили по международным договоренностям создать свое государство с перспективой создания полноценного Палестинского государства. По сути, все, что происходит, вся эта катастрофа развита именно Израилем", – сказал Михайлов.
Власти Израиля сегодня осознают все риски, в том числе связанные с тем, что Дональд Трамп является "последним произраильским президентом США, и Израиль будет этим пользоваться", поскольку следующая администрация в Соединенных Штатах Америки вполне может ввести даже санкции против Израиля, считает он.
"Ведь если сейчас Израиль не воспользуется, до конца не попытается втянуть Соединенные Штаты Америки (в войну) для какой-то победы над Тегераном, тогда Израилю не поздоровится. Поэтому... Нетаньяху (Биньямин, премьер-министр Израиля – ред.) нужна война", – убежден Михайлов.
Нужна она потому, что в противном случае Израиль окажется в окружении шиитского пояса недружественных ему стран, которые "напомнят сионистскому государству, что так себя вести нельзя", добавил он.
Михайлов делает вывод, что, хотя сейчас Тель-Авиву будет очень тяжело, у него нет другого выхода, кроме как из последних сил давить на Америку продолжать конфликт с Ираном.
К тому же, Иран уже не верит никаким словам из Вашингтона.
"И я не знаю, как сейчас Трампу выйти из этой ситуации, позорной для "великой державы" на глиняных ногах. Думаю, что он уже и рад бы как-то разойтись с Ираном, но мешают родственники с израильскими корнями, лобби определенное... Поэтому посмотрим, что будет. Но в любом случае, удары я ожидаю по Ирану. И ответные удары, соответственно, Ирана по союзникам США", – считает эксперт.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение
, что "команде Трампа придется умолять китайцев во время переговоров президента США и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине.
