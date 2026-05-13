Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и еще 11 регионами России уничтожены еще 53 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще 11 регионами России уничтожены еще 53 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ."В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в соообщении.Как сообщалось, в среду утром дежурные силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В целом за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотникаВ трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, атаки всу на крым
14:33 13.05.2026 (обновлено: 14:34 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще 11 регионами России уничтожены еще 53 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в соообщении.
Как сообщалось, в среду утром дежурные силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В целом за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
