На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию - РИА Новости Крым, 13.05.2026
На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На Украине количество обращений к омбудсмену о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Верховной раде.

"Самый острый вопрос, с которым я столкнулся в 2025 году – мобилизация… Количество обращений ко мне о нарушении прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более чем 6000 обращений", – сказал украинский омбудсмен.

По его словам, в стране продолжается "позорная практика" использования военкомами балаклав, незаконного применения силы, избиений.
"Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК (аналог военкомата на Украине – ред.) убивают гражданских. У нас провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению проведения мобилизации", – пожаловался Лубинец.
Он потребовал немедленного создания рабочей группы для решения этого вопроса, куда вошли бы представители минобороны и депутатского корпуса.
Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил о массовом бегстве из ВСУ насильно мобилизованных мужчин. По его словам, в последнее время появилось огромное количество случаев дезертирства.
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.
Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
