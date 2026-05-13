На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию

На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию - РИА Новости Крым, 13.05.2026

На Украине количество обращений к омбудсмену о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На Украине количество обращений к омбудсмену о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Верховной раде.По его словам, в стране продолжается "позорная практика" использования военкомами балаклав, незаконного применения силы, избиений."Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК (аналог военкомата на Украине – ред.) убивают гражданских. У нас провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению проведения мобилизации", – пожаловался Лубинец.Он потребовал немедленного создания рабочей группы для решения этого вопроса, куда вошли бы представители минобороны и депутатского корпуса.Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил о массовом бегстве из ВСУ насильно мобилизованных мужчин. По его словам, в последнее время появилось огромное количество случаев дезертирства.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизацииЗеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

