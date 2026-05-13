На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУ
На Украине насильно мобилизованные мужчины массово бегут из ВСУ – депутат Верховной Рады
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Насильно мобилизованные мужчины массово бегут из ВСУ, появилось "огромное количество случаев дезертирства". Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу на заседании Рады.
"Я говорю в ТЦК – мобилизованные ведь потом убегают, у нас огромное количество самовольных оставлений части, дезертирства. Они отвечают: это уже не наши проблемы. Вы загоняете для количества в армию людей, которые очевидно не способны служить, воевать, и это не ваши проблемы?" - приводит цитату Мазурашу РИА Новости.
Ранее сообщалось, что около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Запселье в Сумской области. По данным собеседника РИА Новости, военнослужащие подразделения жаловались родственникам, что их отправляют на "верную смерть".
Также депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что подавляющее большинство выданных ранее на Украине справок об инвалидности, которые дают мужчинам право на отсрочку от военной службы либо освобождают от мобилизации, необходимо аннулировать.
Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков оценивал в 2 миллиарда евро оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что украинские мужчины платят военкомам на месте до 8 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации. При этом тем, кто уже попал в ТЦК, откупаться приходиться за гораздо большую сумму – порядка 15 тысяч долларов.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым: