На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков

2026-05-13T13:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На период курортного сезона для удобства проезжающих и разгрузки пункта пропуска "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью изменена схема движения для грузовиков. Соответствующее решение приняли власти Херсонской области, сообщил руководитель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.По его информации, в районе пгт Новоалексеевка Херсонской области по трассе Р-280 "Новороссия" грузовому транспорту предлагается альтернативный маршрут в сторону АПП "Перекоп" (Чаплынка) для прохождения досмотровых мероприятий на въезде в Крым.Ранее сообщалось, о новой схеме проезда у Крымского моста. Проехать на ручной досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края можно будет с багажом, габариты каждой единицы которого не превышают 60×70 сантиметров. Ограничений по количеству таких малогабаритных сумок на одного человека не предусмотрено.

