На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
2026-05-13T13:40
крым, херсонская область, граница, анатолий цуркин, транспорт, новости крыма
© Анатолий ЦуркинСхема движения грузовиков через АПП "Джанкой"
Схема движения грузовиков через АПП Джанкой
© Анатолий Цуркин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На период курортного сезона для удобства проезжающих и разгрузки пункта пропуска "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью изменена схема движения для грузовиков. Соответствующее решение приняли власти Херсонской области, сообщил руководитель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

"Временно, на период курортного сезона, на основании решения властей Херсонской области, для разгрузки АПП "Джанкой" изменена схема движения грузового транспорта, следующего маршрутом в сторону Крымского полуострова", - написал Цуркин в своем канале в Telegram.

По его информации, в районе пгт Новоалексеевка Херсонской области по трассе Р-280 "Новороссия" грузовому транспорту предлагается альтернативный маршрут в сторону АПП "Перекоп" (Чаплынка) для прохождения досмотровых мероприятий на въезде в Крым.
Ранее сообщалось, о новой схеме проезда у Крымского моста. Проехать на ручной досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края можно будет с багажом, габариты каждой единицы которого не превышают 60×70 сантиметров. Ограничений по количеству таких малогабаритных сумок на одного человека не предусмотрено.
