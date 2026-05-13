Морская вода в Крыму: что показали пробы Роспотребнадзора

Пробы морской воды на микробиологические и санитарно-химические показатели не выявили отклонений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пробы морской воды на микробиологические и санитарно-химические показатели не выявили отклонений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Также глава ведомства напомнила, что в прошлом году на пляжных территориях были установлены так называемые точки мониторинга, в которых проводились исследования на показатели нахождения нефтепродуктов как в песке, так и в морской воде. Однако сегодня нет необходимости устанавливать точки мониторинга на нефтепродукты по побережью Крыма и Севастополя, заверила руководитель управления.Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператорыПляжи Анапы засыпали новым пескомНа пляжах Севастополя обнаружили мазут

