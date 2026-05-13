Морская вода в Крыму: что показали пробы Роспотребнадзора
15:04 13.05.2026 (обновлено: 15:08 13.05.2026)
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пробы морской воды на микробиологические и санитарно-химические показатели не выявили отклонений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"По состоянию на сегодняшний день отклонений как в эпидемиологическом плане, так и в санитарно-химическом, не выявлено", – сказала Пеньковская, оценивая качество морской воды у берегов Крыма.
Также глава ведомства напомнила, что в прошлом году на пляжных территориях были установлены так называемые точки мониторинга, в которых проводились исследования на показатели нахождения нефтепродуктов как в песке, так и в морской воде. Однако сегодня нет необходимости устанавливать точки мониторинга на нефтепродукты по побережью Крыма и Севастополя, заверила руководитель управления.
"На сегодняшний день ситуация для Крыма стабильная. Оснований для этого (установки точек мониторинга – ред.) нет. Мы будем реагировать в том случае, если прогнозно может возникнуть угроза в той или иной мере", – сказала она. И добавила: на сегодняшний день ситуация стабильная, угрозы в этой части для морской воды не видим".
Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
