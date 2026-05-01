Майские грозы обрушатся на Крым в среду
В среду малоподвижный фронт принесет в Крым грозы и очень сильные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В среду малоподвижный фронт принесет в Крым грозы и очень сильные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
" Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +16…21, в горах +9…14", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно. Дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18…20.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
Дожди и грозы прольются также на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается +12...14 градусов, днем до +18.
