Майские грозы обрушатся на Крым в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В среду малоподвижный фронт принесет в Крым грозы и очень сильные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

" Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +16…21, в горах +9…14", - рассказали синоптики.

Дожди и грозы прольются также на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается +12...14 градусов, днем до +18.