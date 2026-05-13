Массированную атаку отражают в Ростовской области – что известно
Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. В настоящий момент в регионе продолжают отражать налет... РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Ростовской области при массированной атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция
06:32 13.05.2026 (обновлено: 06:35 13.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. В настоящий момент в регионе продолжают отражать налет вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
К утру среды силы ПВО сбили 20 БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, уточнил Слюсарь.
"В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности", - написал он в МАКС.
В настоящее время в Ростовской области введена ракетная опасность, беспилотная опасность сохраняется.
На местах работают оперативные бригады.
Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край
. Там ранен два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна.
