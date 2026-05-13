Массированную атаку отражают в Ростовской области – что известно

Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. В настоящий момент в регионе продолжают отражать налет... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T06:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. В настоящий момент в регионе продолжают отражать налет вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.К утру среды силы ПВО сбили 20 БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, уточнил Слюсарь.В настоящее время в Ростовской области введена ракетная опасность, беспилотная опасность сохраняется. На местах работают оперативные бригады.Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранен два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна.

