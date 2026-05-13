Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты

На Украине под массированный удар попали мосты и энергетические объекты железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях страны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T19:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. На Украине под массированный удар попали мосты и энергетические объекты железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях страны. Об этом сообщает "Укрзализниця".Под ударами находилась энергетическая инфраструктура, мосты, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также зафиксировано попадание в подвижной состав, сообщили в "Укрзализнице". Мониторинговые центры предприятия проводят эвакуации.Глава киевского режима Владимир Зеленский утром в среду сообщил, что в результате ударов в Днепропетровской и Харьковской областях Украины разбита железнодорожная инфраструктура, а в Одессе поврежден порт. По его данным, взрывы гремели в 14 украинских областях.По данным предприятия "Укрэнерго", в шести областях не было света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. После серии взрывов были обесточены потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Минувшей ночью на фоне воздушной тревоги в Полтавской области взрывы гремели в Полтаве, сообщил секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова. Также громко было в Харькове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости, украина, энергетика, железная дорога, удары по украине