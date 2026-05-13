Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты
Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. На Украине под массированный удар попали мосты и энергетические объекты железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях страны. Об этом сообщает "Укрзализниця".
"Украина под массированной атакой – Укрзализныця стала одной из основных целей. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины", – сказано в сообщении.
Под ударами находилась энергетическая инфраструктура, мосты, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также зафиксировано попадание в подвижной состав, сообщили в "Укрзализнице". Мониторинговые центры предприятия проводят эвакуации.
Глава киевского режима Владимир Зеленский утром в среду сообщил, что в результате ударов в Днепропетровской и Харьковской областях Украины разбита железнодорожная инфраструктура, а в Одессе поврежден порт. По его данным, взрывы гремели в 14 украинских областях.
По данным предприятия "Укрэнерго", в шести областях не было света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. После серии взрывов были обесточены потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Минувшей ночью на фоне воздушной тревоги в Полтавской области взрывы гремели в Полтаве, сообщил секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова. Также громко было в Харькове.
