Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
Затруднений в проезде по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 16:00 нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 16:00 нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Движение транспорта по мосту было остановлено в 01:45 в среду. Запрет действовал около трех часов. После возобновления движения пробок перед пунктами досмотра не возникало.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон
