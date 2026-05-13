Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе

16:17 13.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 16:00 нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"16:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.
Движение транспорта по мосту было остановлено в 01:45 в среду. Запрет действовал около трех часов. После возобновления движения пробок перед пунктами досмотра не возникало.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
