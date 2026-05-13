Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/krymchanin-zastrelil-znakomogo-iz-karabina--delo-ushlo-v-sud-1155976666.html
Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
68-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из карабина во время распития спиртных напитков. Об этом сообщают региональный... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T15:49
2026-05-13T15:49
новости крыма
ялта
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
суд
происшествия
убийство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155976555_0:25:1102:645_1920x0_80_0_0_fec6b2b9553e0ed7a9e86313a927aa35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 68-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из карабина во время распития спиртных напитков. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и прокуратура Крыма.По данным ведомств, 23 февраля этого года фигурант и его 44-летний знакомый распивали алкоголь в эллинге на окраине Ялты.Во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в собутыльника из карабина. Потерпевший скончался на месте.Спустя несколько дней обвиняемый обратился в полицию с явкой с повинной, заявив о совершении убийства в результате самообороны.Как выяснили следователи, версия обвиняемого о том, что потерпевший первым схватил карабин и попытался произвести выстрел, не подтвердилась. По результатам проведенных экспертиз на карабине не обнаружено следов погибшего.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.По ходатайству следователя мужчина содержится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено делоПодросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговорНа Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155976555_105:0:998:670_1920x0_80_0_0_bf40e18a25226ab2a2710f03ff1688d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ялта, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, суд, происшествия, убийство
Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд

Крымчанин застрелил знакомого из карабина во время распития алкоголя – дело ушло в суд

15:49 13.05.2026
 
© Следком Крыма и Севастополя Житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого
Житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого
© Следком Крыма и Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 68-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из карабина во время распития спиртных напитков. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и прокуратура Крыма.
По данным ведомств, 23 февраля этого года фигурант и его 44-летний знакомый распивали алкоголь в эллинге на окраине Ялты.
Во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в собутыльника из карабина. Потерпевший скончался на месте.
Спустя несколько дней обвиняемый обратился в полицию с явкой с повинной, заявив о совершении убийства в результате самообороны.
Как выяснили следователи, версия обвиняемого о том, что потерпевший первым схватил карабин и попытался произвести выстрел, не подтвердилась. По результатам проведенных экспертиз на карабине не обнаружено следов погибшего.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.
По ходатайству следователя мужчина содержится под стражей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
Подросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговор
На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
 
Новости КрымаЯлтаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымСудПроисшествияУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов
16:50Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
16:38Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского
16:28Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
16:17Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
16:13В Крыму работает ПВО
16:04Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
15:49Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
15:40Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области
15:29Симферополь снова частично остался без света
15:16Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
15:04Морская вода в Крыму: что показали пробы Роспотребнадзора
14:46На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУ
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Лента новостейМолния