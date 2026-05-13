Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд

2026-05-13T15:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 68-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из карабина во время распития спиртных напитков. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и прокуратура Крыма.По данным ведомств, 23 февраля этого года фигурант и его 44-летний знакомый распивали алкоголь в эллинге на окраине Ялты.Во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в собутыльника из карабина. Потерпевший скончался на месте.Спустя несколько дней обвиняемый обратился в полицию с явкой с повинной, заявив о совершении убийства в результате самообороны.Как выяснили следователи, версия обвиняемого о том, что потерпевший первым схватил карабин и попытался произвести выстрел, не подтвердилась. По результатам проведенных экспертиз на карабине не обнаружено следов погибшего.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.По ходатайству следователя мужчина содержится под стражей.

