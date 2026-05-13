Корональная дыра и плазменное облако: к Земле идут магнитные бури

В среду и ближайшие несколько дней Землю может накрыть череда магнитных бурь из-за ряда космических событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В среду и ближайшие несколько дней Землю может накрыть череда магнитных бурь из-за ряда космических событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По прогнозу ученых, с 85-процентной вероятностью это спровоцирует магнитные бури уровня G1-G2. Кроме того, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. В этой связи вероятность бурь в среду составляет 50%."Ну и основная интрига – это, конечно, возможность третьей сильной вспышки в активной области 4436, которая все ближе подкрадывается к линии Солнце-Земля. Группа пятен произвела подряд уже два сильных выброса плазмы с интервалом в 3 суток – 7 и 10 мая", – продолжили в лаборатории.Первый выброс был совсем далеко от направления на Землю. Второй – ближе: именно его край может задеть Землю 13 мая. Если область сумела за эти три дня накопить энергии на новый взрыв, то он может произойти уже сегодня или завтра с прямым ударом по Земле. Видимых предвестников новой вспышки при этом пока не наблюдается.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаВ мае крымчан ждет двойное полнолуние

РИА Новости Крым, news.crimea@rian.ru

