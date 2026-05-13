Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
Тропа Голицына в Новом Свете после обвала в гроте все еще остается закрытой. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному... РИА Новости Крым, 13.05.2026
Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете

В Новом Свете тропу Голицына откроют для туристов не раньше июля - власти

06:06 13.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Свет, Голицынский грот
Новый Свет, Голицынский грот - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете после обвала в гроте все еще остается закрытой. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке Новый Свет Евгений Большов.
Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы опасно, там идут восстановительные работы.
"На данный момент проход через грот Голицына закрыт. По информации министерства экологии Крыма, уже проведена экспертиза, сделано обследование, но восстановительные работы обещают выполнить не раньше июля", - сказал Большов.
По его словам, сейчас в начале тропы стоят предупреждающие знаки, извещающие, что проход временно закрыт. Но отдыхающих это не останавливает, они проходят по установленному здесь временному деревянному мостику, что может быть небезопасно. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не пренебрегать собственной безопасностью.
В апреле замминистра экологии и природных ресурсов Крыма – заместитель Главного госинспектора республики Александр Березнев сообщал, что проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете откроют не раньше середины лета. Средства и подрядчик работ уже найдены.
