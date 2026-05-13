https://crimea.ria.ru/20260513/kogda-otkroyut-prokhod-cherez-grot-na-trope-golitsyna-v-novom-svete-1155944419.html

Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете

Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете

Тропа Голицына в Новом Свете после обвала в гроте все еще остается закрытой. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T06:06

2026-05-13T06:06

2026-05-13T06:06

эксклюзивы риа новости крым

тропа голицина

новый свет

судак

кирилл чебышев

новости крыма

крым

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119518330_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_379d132c6b43bd022609589e6541fa9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете после обвала в гроте все еще остается закрытой. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке Новый Свет Евгений Большов.Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы опасно, там идут восстановительные работы.По его словам, сейчас в начале тропы стоят предупреждающие знаки, извещающие, что проход временно закрыт. Но отдыхающих это не останавливает, они проходят по установленному здесь временному деревянному мостику, что может быть небезопасно. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не пренебрегать собственной безопасностью.В апреле замминистра экологии и природных ресурсов Крыма – заместитель Главного госинспектора республики Александр Березнев сообщал, что проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете откроют не раньше середины лета. Средства и подрядчик работ уже найдены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видеоНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыТуристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына

тропа голицина

новый свет

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тропа голицина, новый свет, судак, кирилл чебышев, новости крыма, крым, туризм в крыму