Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Тропа Голицына в Новом Свете после обвала в гроте все еще остается закрытой. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не ходить по временному деревянному мостику. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке Новый Свет Евгений Большов.Обвал в гроте на тропе Голицына произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы опасно, там идут восстановительные работы.По его словам, сейчас в начале тропы стоят предупреждающие знаки, извещающие, что проход временно закрыт. Но отдыхающих это не останавливает, они проходят по установленному здесь временному деревянному мостику, что может быть небезопасно. Туристов просят не игнорировать предупреждающие знаки и не пренебрегать собственной безопасностью.В апреле замминистра экологии и природных ресурсов Крыма – заместитель Главного госинспектора республики Александр Березнев сообщал, что проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете откроют не раньше середины лета. Средства и подрядчик работ уже найдены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видеоНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыТуристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
В Новом Свете тропу Голицына откроют для туристов не раньше июля - власти