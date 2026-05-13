Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой стране. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении в среду.Также в подобном случае предлагается аннулировать ранее выданное разрешение на временное проживание или вид на жительство, уточнил он.Кроме того, парламентарии поддержали расширение вдвое перечня административных правонарушений, за которые иностранцы будут подлежать выдворению. За ряд правонарушений кроме выдворения также предусмотрены штрафы, которые предлагается увеличить.В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее, сообщал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизилось число преступников среди мигрантовМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

