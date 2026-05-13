Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/inostrantsy-s-nesnyatoy-sudimostyu-ne-poluchat-rossiyskoe-grazhdanstvo-1155978331.html
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T16:28
2026-05-13T16:28
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
россия
миграционная политика
трудовые мигранты
мигранты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_6591d807f726518fd8e6f272a975fd75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой стране. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении в среду.Также в подобном случае предлагается аннулировать ранее выданное разрешение на временное проживание или вид на жительство, уточнил он.Кроме того, парламентарии поддержали расширение вдвое перечня административных правонарушений, за которые иностранцы будут подлежать выдворению. За ряд правонарушений кроме выдворения также предусмотрены штрафы, которые предлагается увеличить.В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее, сообщал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизилось число преступников среди мигрантовМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_bc2d0798a507aad650bf8fa20043339e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство или ВНЖ – Володин

16:28 13.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов
Проверка документов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой стране. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении в среду.
"Об исключении возможности приобрести гражданство Российской Федерации или получить право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами", – обозначил суть законопроекта в своем канале в МАКС спикер ГД Вячеслав Володин.
Также в подобном случае предлагается аннулировать ранее выданное разрешение на временное проживание или вид на жительство, уточнил он.
Кроме того, парламентарии поддержали расширение вдвое перечня административных правонарушений, за которые иностранцы будут подлежать выдворению. За ряд правонарушений кроме выдворения также предусмотрены штрафы, которые предлагается увеличить.
"Все это должно способствовать повышению общественной безопасности и усилению контроля за мигрантами. Планируем завершить рассмотрение законопроектов в весеннюю сессию", – подчеркнул председатель ГД РФ.
В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее, сообщал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России снизилось число преступников среди мигрантов
Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили
В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФНовостиРоссияМиграционная политикаТрудовые мигрантыМигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов
16:50Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
16:38Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского
16:28Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
16:17Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
16:13В Крыму работает ПВО
16:04Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
15:49Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
15:40Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области
15:29Симферополь снова частично остался без света
15:16Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
15:04Морская вода в Крыму: что показали пробы Роспотребнадзора
14:46На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУ
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Лента новостейМолния