Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство или ВНЖ – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой стране. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении в среду.
"Об исключении возможности приобрести гражданство Российской Федерации или получить право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами", – обозначил суть законопроекта в своем канале в МАКС спикер ГД Вячеслав Володин.
Также в подобном случае предлагается аннулировать ранее выданное разрешение на временное проживание или вид на жительство, уточнил он.
Кроме того, парламентарии поддержали расширение вдвое перечня административных правонарушений, за которые иностранцы будут подлежать выдворению. За ряд правонарушений кроме выдворения также предусмотрены штрафы, которые предлагается увеличить.
"Все это должно способствовать повышению общественной безопасности и усилению контроля за мигрантами. Планируем завершить рассмотрение законопроектов в весеннюю сессию", – подчеркнул председатель ГД РФ.
В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее, сообщал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
