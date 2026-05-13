Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
2026-05-13T15:16
2026-05-13T16:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Окончившиеся сроки договоров аренды земельных участков участников СВО будут автоматически считаться возобновленными до возвращения бойцов с фронта, а заключить новый договор можно будет в приоритетном порядке. Соответствующие изменения в федеральное законодательство приняты Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.Договор аренды или безвозмездного пользования участком будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшись из зоны боевых действий, участник СВО сможет заключить новый договор. Для этого в течение года необходимо будет подать соответствующее заявление. При этом вернувшийся с фронта боец сможет переоформить договор в приоритетном порядке, указывают авторы законопроекта.Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщали ранее в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики. Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОВ Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделаноВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Окончившиеся сроки договоров аренды земельных участков участников СВО будут автоматически считаться возобновленными до возвращения бойцов с фронта, а заключить новый договор можно будет в приоритетном порядке. Соответствующие изменения в федеральное законодательство приняты Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.

"В соответствии с законом за участниками СВО и защитниками приграничных территорий сохранится право на земельные участки, которыми они владели по договорам аренды или безвозмездного пользования до ухода на фронт. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности", – сказано в сообщении на сайте ГД.

Договор аренды или безвозмездного пользования участком будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшись из зоны боевых действий, участник СВО сможет заключить новый договор. Для этого в течение года необходимо будет подать соответствующее заявление. При этом вернувшийся с фронта боец сможет переоформить договор в приоритетном порядке, указывают авторы законопроекта.
Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщали ранее в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики. Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.
