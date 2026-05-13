Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
2026-05-13T16:04
государственная дума рф
новости
ветераны сво
инвалидность
закон и право
государственная дума рф, новости, ветераны сво, инвалидность, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Родители и дети военнослужащих с инвалидностью смогут синхронизировать с ними отпуска, если боец не состоит в браке. Соответствующий закон принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.
"Законом устанавливается право одного из родителей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, на предоставление ежегодного отпуска одновременно с таким военнослужащим", – сказано на сайте Госдумы.
Также такое право будет предоставлено детям военнослужащих-инвалидов, уточняется в сообщении.
Государственная Дума ранее приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.
