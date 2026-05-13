Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
Родители и дети военнослужащих с инвалидностью смогут синхронизировать с ними отпуска, если боец не состоит в браке. Соответствующий закон принят Госдумой РФ во РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Родители и дети военнослужащих с инвалидностью смогут синхронизировать с ними отпуска, если боец не состоит в браке. Соответствующий закон принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.Также такое право будет предоставлено детям военнослужащих-инвалидов, уточняется в сообщении.Государственная Дума ранее приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.
Родители и дети военнослужащих-инвалидов смогут синхронизировать отпуск с бойцом