Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников

Родители и дети военнослужащих с инвалидностью смогут синхронизировать с ними отпуска, если боец не состоит в браке. Соответствующий закон принят Госдумой РФ во РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T16:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Родители и дети военнослужащих с инвалидностью смогут синхронизировать с ними отпуска, если боец не состоит в браке. Соответствующий закон принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.Также такое право будет предоставлено детям военнослужащих-инвалидов, уточняется в сообщении.Государственная Дума ранее приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

