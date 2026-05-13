Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/fsb-zaderzhala-dvoikh-zhiteley-novorossiyska-za-peredachu-dannykh-ukraine-1155967556.html
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине - РИА Новости Крым, 13.05.2026
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T13:24
2026-05-13T13:24
кубань
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новороссийск
украина
антитеррор
терроризм
происшествия
суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения были сторонниками украинской националистической идеологии. Они сами установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ."Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - добавили в ФСБ.В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах изображения с символикой террористической организации. А уже после этого по указанию куратора собрали и передали информацию о воинской части и военных объектах в бухте Новороссийска.Суд арестовал двоих россиян по делу об участии в террористической организации. Им грозит до 20 лет заключения.Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФЗаконспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе20 лет за помощь террористам: в Костроме вынесли приговор пособнику Киева
кубань
краснодарский край
новороссийск
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новороссийск, украина, антитеррор, терроризм, происшествия, суд, уголовный кодекс, правосудие, новости
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине

Двоих жителей Новороссийска задержали за передачу данных террористам с Украины

13:24 13.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны двое граждан РФ, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения были сторонниками украинской националистической идеологии. Они сами установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
"Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - добавили в ФСБ.
В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах изображения с символикой террористической организации. А уже после этого по указанию куратора собрали и передали информацию о воинской части и военных объектах в бухте Новороссийска.
Суд арестовал двоих россиян по делу об участии в террористической организации. Им грозит до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе
20 лет за помощь террористам: в Костроме вынесли приговор пособнику Киева
 
КубаньКраснодарский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовороссийскУкраинаАнтитеррорТерроризмПроисшествияСудУголовный кодексПравосудиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
13:52Симферополь частично обесточен
13:40На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
13:32ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотника
13:24ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
13:16"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ
13:06В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
12:53В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла
12:42Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
12:17Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
12:0740 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
11:53Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Лента новостейМолния