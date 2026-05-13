ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации.
2026-05-13T13:24
кубань
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новороссийск
украина
антитеррор
терроризм
происшествия
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения были сторонниками украинской националистической идеологии. Они сами установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ."Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - добавили в ФСБ.В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах изображения с символикой террористической организации. А уже после этого по указанию куратора собрали и передали информацию о воинской части и военных объектах в бухте Новороссийска.Суд арестовал двоих россиян по делу об участии в террористической организации. Им грозит до 20 лет заключения.Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.
кубань, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новороссийск, украина, антитеррор, терроризм, происшествия, суд, уголовный кодекс, правосудие
Двоих жителей Новороссийска задержали за передачу данных террористам с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны двое граждан РФ, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения были сторонниками украинской националистической идеологии. Они сами установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
"Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - добавили в ФСБ.
В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах изображения с символикой террористической организации. А уже после этого по указанию куратора собрали и передали информацию о воинской части и военных объектах в бухте Новороссийска.
Суд арестовал двоих россиян по делу об участии в террористической организации. Им грозит до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала
пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.
