ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине

Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу данных о воинской части и военных объектах украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения были сторонниками украинской националистической идеологии. Они сами установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ."Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - добавили в ФСБ.В качестве проверочного задания задержанные нанесли аэрозольными красками в общественных местах изображения с символикой террористической организации. А уже после этого по указанию куратора собрали и передали информацию о воинской части и военных объектах в бухте Новороссийска.Суд арестовал двоих россиян по делу об участии в террористической организации. Им грозит до 20 лет заключения.Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.

кубань, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новороссийск, украина, антитеррор, терроризм, происшествия, суд, уголовный кодекс, правосудие, новости