Есть ли риски распространения холеры в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день не выявлены условия для возможного распространения холеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Крым относится к той категории, где риски возникновения случаев холеры довольно высоки. И я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас нет выделения эпидемиологически значимых эмбрионов, которые могли бы вызывать случаи заболеваний холерой", - сказала Пеньковская.

Она добавила, что специалисты мониторят объекты окружающей среды с апреля.
"За четыре месяца текущего года проведено 624 исследования по Республике Крым и 90 - по городу Севастополю", - уточнила начальник ведомства.
В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом ранее сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.
В прошлом году в конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.
