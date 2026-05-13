Есть ли риски распространения холеры в Крыму

В Крыму на сегодняшний день не выявлены условия для возможного распространения холеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день не выявлены условия для возможного распространения холеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Она добавила, что специалисты мониторят объекты окружающей среды с апреля.В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом ранее сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.В прошлом году в конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холера остается фактором риска в летний период в России - экспертКак защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врачаВ России разработали тест на иммунитет к холере

