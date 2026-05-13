Электропоезд с пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Электропоезд с пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области
Электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в Яковлевском округе. Электропоезд следовал по маршруту Разумное — Томаровка. По его данным, машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу половины вагона с рельсов. Все оперативные службы и включая саперы Минобороны РФ работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в Яковлевском округе. Электропоезд следовал по маршруту Разумное — Томаровка.
"По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", - отметил Гладков.
По его данным, машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу половины вагона с рельсов.
"В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 Белгорода", - отметил губернатор.
Все оперативные службы и включая саперы Минобороны РФ работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
