Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима два мирных жителя погибли, один человек получил ранения", - написал он в своем канале в МАКС.В Великой Лепетихе при атаке дрона ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший в больнице.За сутки ВСУ атаковали Алешки, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Песчановку, Пролетарку, Солонцы, Ивановку, Каирку, Каланчак, Кардашинку, Костогрызово, Корсунку, Крынки, Малые Копани, Нечаево, Новую Збурьевку, Подлесное, Раденск, Старую Збурьевку.Как сообщалось, в период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь.

