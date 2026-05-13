Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима два мирных жителя погибли, один человек получил ранения", - написал он в своем канале в МАКС.В Великой Лепетихе при атаке дрона ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший в больнице.За сутки ВСУ атаковали Алешки, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Песчановку, Пролетарку, Солонцы, Ивановку, Каирку, Каланчак, Кардашинку, Костогрызово, Корсунку, Крынки, Малые Копани, Нечаево, Новую Збурьевку, Подлесное, Раденск, Старую Збурьевку.Как сообщалось, в период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области от ударов беспилотников ВСУ погибли две женщины и ранен мужчина

12:42 13.05.2026
 
Солдат ВСУ запускает беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима два мирных жителя погибли, один человек получил ранения", - написал он в своем канале в МАКС.
По информации Сальдо, в Алешках в результате сброса боеприпаса с БПЛА погибла женщина 1957 года рождения. Еще одна женщина, 1977 года рождения, скончалась от удара беспилотника по жилому сектору в Голой Пристани.
В Великой Лепетихе при атаке дрона ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший в больнице.
За сутки ВСУ атаковали Алешки, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Песчановку, Пролетарку, Солонцы, Ивановку, Каирку, Каланчак, Кардашинку, Костогрызово, Корсунку, Крынки, Малые Копани, Нечаево, Новую Збурьевку, Подлесное, Раденск, Старую Збурьевку.
Как сообщалось, в период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь.
