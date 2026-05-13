https://crimea.ria.ru/20260513/chernomortsy-gromyat-vraga-i-zaschischayut-krym---vlasti-pozdravili-moryakov-1155958753.html

Черноморцы громят врага и защищают Крым - власти поздравили моряков

Черноморцы громят врага и защищают Крым - власти поздравили моряков - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Черноморцы громят врага и защищают Крым - власти поздравили моряков

Власти Крыма поздравили моряков и ветеранов Краснознаменного Черноморского флота ВМФ России и всех причастных с Днем ЧФ РФ, пожелав крепкого здоровья,... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T09:10

2026-05-13T09:10

2026-05-13T09:10

чф рф (черноморский флот российской федерации)

праздники и памятные даты

армия и флот

сергей аксенов

владимир константинов

безопасность республики крым и севастополя

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146392121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3e9bfbcd9bee04b4daf5970e4da26aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили моряков и ветеранов Краснознаменного Черноморского флота ВМФ России и всех причастных с Днем ЧФ РФ, пожелав крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и Победы.Так, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поколения моряков-черноморцев вписали немало славных страниц в историю Отечества. Это и легендарная победа в Синопском сражении, и героическая оборона Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн, это вклад в освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков, напомнил он.Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов напомнил, что Черноморский флот имеет уникальную, богатую историю. Основанный по указу Екатерины Великой, он прошел длительный путь становления и развития, объединяя лучшие практики."Во все времена моряки-черноморцы самоотверженно, героически служили России, с честью исполняли свой воинский долг, какую бы цену за это ни пришлось заплатить. Сегодня Черноморский флот, опираясь на крепкие традиции и внедряя новые технологии, выполняет задачи по обеспечению безопасности полуострова, нашей страны, вносит свой вклад в приближение нашей общей Победы в спецоперации", - написал он в своих соцсетях.В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: история и современностьНесломленный дух: как обороняли Севастополь в годы Крымской войныБоевая сила на юге России – инфографика ко Дню рождения Черноморского флота

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, сергей аксенов, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, крым