Более 18 тыс. пенсионеров силовых ведомств перевели выплаты онлайн в ВТБ - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Более 18 тыс. пенсионеров силовых ведомств перевели выплаты онлайн в ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Более 18 тысяч заявлений от пенсионеров силовых структур было подано через онлайн-сервис ВТБ по переводу выплат, сейчас сервис работает во всех регионах России, сообщает пресс-служба банка.
В прошлом году сервис был протестирован в пилотном режиме в нескольких регионах страны.
Сервис позволяет сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии, вышедшим на пенсию, оформить перевод назначенных пенсионных выплат без посещения пенсионного органа ведомства – через мобильное приложение банка или с помощью выездного сервиса. Ранее для перевода пенсии клиентам нужно было лично обращаться в ведомство и подавать заявление в бумажном виде.
"Поддержка клиентов старшего поколения – один из ключевых приоритетов и важная социальная миссия банка. ВТБ для получения пенсии уже выбрали 5 миллионов клиентов. Ожидаем, что до конца года каждый третий пенсионер МВД будет получать пенсионные выплаты через ВТБ", – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
