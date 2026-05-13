Более 160 государств закупают продовольствие у России

Россия поставляет продовольствие, в том числе пшеницу, более чем в 160 государств. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на форуме "Есть результат!"

2026-05-13T21:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Россия поставляет продовольствие, в том числе пшеницу, более чем в 160 государств. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на форуме "Есть результат!"Благодаря развитию агропромышленного комплекса, страна может не только прокормить себя, но и внести серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность, отметил Патрушев.Патрушев также отметил, что Россия является лидером по поставкам за рубеж пшеницы и целого ряда других товаров.Ранее сообщалось, что зерно из России, в том числе из возвращенных исторических территорий РФ, Запорожской и Херсонской областей, будет поставляться в Израиль так же, как и вино из Крыма – по договоренностям обеих стран и без учета мнения Украины по этому вопросу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионовКрым полностью обеспечен хлебом – властиЧто будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму – прогноз

