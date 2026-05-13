Боевая сила на юге России – инфографика ко Дню рождения Черноморского флота
13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года под командованием вице-адмирала Федота Клокачева в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года под командованием вице-адмирала Федота Клокачева в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом (ЧФ), а дату входа сил Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту принято считать днем создания Черноморского флота.Его "боевое крещение" состоялось во время Русско-турецкой войны в 1787 году, которая закончилась победой России и заключением Ясского мирного договора с Османской империей.К началу ХХ века – флот стал серьезной боевой силой на юге России. К осени 1917 года оннасчитывал 177 боевых кораблей, имел транспортную флотилию.Во время Второй мировой ЧФ СССР отличился в операциях по освобождению Новороссийска и Керченско-Феодосийской операции, играл ключевую роль при обороне Одессы, Севастополя и Кавказа. Всего силами черноморцев было потоплено 835 кораблей противника. Свыше двухсот моряков удостоились звания Героя СССР.Эти и другие факты из истории Черноморского флота России – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
