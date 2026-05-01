Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 13 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/Sobytiya-i-prazdniki-13-maya_-1118270995.html
Какой сегодня праздник: 13 мая
Какой сегодня праздник: 13 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Какой сегодня праздник: 13 мая
В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-13T00:00
2026-05-12T20:05
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
история
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/28/1117262874_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_4f0361b8421fbd27e3f75e8867386bef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье ненароком изобрел столовые ножи.Что празднуют в миреВ России в этот день отмечают дату основания Черноморского флота России: 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (нынче Севастопольская), на берегах которой спустя несколько недель был основан Севастополь.Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники охранно-конвойной службы МВД РФ.Еще 13 мая – Всероссийский день посадки леса, когда нужно посадить хотя бы одно дерево, Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день справедливой торговли и Всемирный день танца живота.Знаменательные событияВ 1501 году в свое первое плавание на Запад отправился флорентийский путешественник Америго Веспуччи. Впоследствии он доказал, что берега Вест-Индии являются не восточной частью Азии, а отдельным континентом. Считается, что именно Веспуччи предложил название "Новый Свет", но на географических картах континент обозначен его именем – Америка.В 1637 году именно 13 мая, как предполагают некоторые историки, Арман дю Плесси, кардинал Ришелье, приказал своим придворным закруглить концы на всех ножах, которые использовались за трапезой. Так появилась дожившая до наших времен форма столового ножа.В 1787 году из британского города Портсмут под руководством капитана Артура Филиппа в плавание отправилась флотилия из 11 кораблей, шесть из которых перевозили каторжников. Почти год спустя, в январе 1788 года, они причалили в бухте, на берегах которой был основан Новый Южный Уэльс. Так появилась Австралия.В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги, соединившей Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. В течение трех лет после открытия эта дорога была единственной в России и шестой в мире.В 1913 году в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", построенный по проекту авиаконструктора Сикорского, совершил свой первый полет. Он стал прототипом самолетов, использовавшихся по время Первой Мировой войны.В 1920 году консилиум дантистов в Манчестере объявил сахар главной причиной болезни зубов. Для уменьшения вреда врачи рекомендовали запивать сладости сухим шампанским.В 1930 году в этот день был убит последний живший в дикой природе Тасманский сумчатый волк.13 мая 1942 года жительница блокадного Ленинграда Таня Савичева сделала последние записи в своем дневнике: "Савичевы умерли". "Умерли все". "Осталась одна Таня". Сама Таня умерла в эвакуации 1 июля 1944 года от общего истощения, полученного в Ленинграде. Ее дневник сегодня хранится в музее истории Ленинграда как одно из самых страшных свидетельств Великой Отечественной войны.В 1982 году с космодрома Байконур запустили в космос пилотируемый космический корабль "Союз Т-5". Это была первая основная пилотируемая космическая экспедиция СССР. Экипаж корабля – космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев – совершили выход в космос продолжительностью 2 часа 33 минуты.В 1991 году в этот день начала вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания и вышел в эфир первый выпуск информационной программы "Вести".Кто родилсяСчитается, что в этот день в 1221 году родился великий русский полководец Александр Невский.В 1814 году родился русский поэт и переводчик Эдуард Губер. Его авторству принадлежит первый перевод "Фауста" Гете на русский язык.В 1840 году родился французский писатель Альфонс Доде.В 1879 году родился русский философ Николай Алексеев, один из идеологов евразийства. В 1918-1920 годах жил в Крыму, был избран профессором Таврического университета (сейчас КФУ им. Вернадского).В 1905 году родилась английская писательница Дафна Дюморье. Известна в первую очередь по роману "Ребекка" и рассказу "Птицы", по которому Альфред Хичкок поставил свой знаменитый одноименный фильм.В 1928 году родился советский военный врач Николай Черемухин, один из организаторов спасательных мероприятий в зоне чернобыльской катастрофы.В 1937 году родился американский писатель-фантаст Роджер Желязны, автор знаменитой серии "Хроники Амбера".Народные артисты РСФСР Николай Пастухов и Алексей Салтыков, советский футболист, российский футбольный тренер Юрий Морозов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, российская эстрадная певица Маша Распутина, советская и российская актриса театра и кино Людмила Нильская, английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец и музыкант Александр Рыбак также родились в этот день.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/28/1117262874_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d0413b7bf75c01c41d356c7e08a5bd70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, память
Какой сегодня праздник: 13 мая

Что празднуют в России и в мире 13 мая

00:00 13.05.2026
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкПуск ракеты с корабля "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Пуск ракеты с корабля Вышний Волочек на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Andrey Stanavov
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье ненароком изобрел столовые ножи.

Что празднуют в мире

В России в этот день отмечают дату основания Черноморского флота России: 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (нынче Севастопольская), на берегах которой спустя несколько недель был основан Севастополь.
Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники охранно-конвойной службы МВД РФ.
Еще 13 мая – Всероссийский день посадки леса, когда нужно посадить хотя бы одно дерево, Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день справедливой торговли и Всемирный день танца живота.

Знаменательные события

В 1501 году в свое первое плавание на Запад отправился флорентийский путешественник Америго Веспуччи. Впоследствии он доказал, что берега Вест-Индии являются не восточной частью Азии, а отдельным континентом. Считается, что именно Веспуччи предложил название "Новый Свет", но на географических картах континент обозначен его именем – Америка.
В 1637 году именно 13 мая, как предполагают некоторые историки, Арман дю Плесси, кардинал Ришелье, приказал своим придворным закруглить концы на всех ножах, которые использовались за трапезой. Так появилась дожившая до наших времен форма столового ножа.
В 1787 году из британского города Портсмут под руководством капитана Артура Филиппа в плавание отправилась флотилия из 11 кораблей, шесть из которых перевозили каторжников. Почти год спустя, в январе 1788 года, они причалили в бухте, на берегах которой был основан Новый Южный Уэльс. Так появилась Австралия.
В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги, соединившей Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. В течение трех лет после открытия эта дорога была единственной в России и шестой в мире.
В 1913 году в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", построенный по проекту авиаконструктора Сикорского, совершил свой первый полет. Он стал прототипом самолетов, использовавшихся по время Первой Мировой войны.
В 1920 году консилиум дантистов в Манчестере объявил сахар главной причиной болезни зубов. Для уменьшения вреда врачи рекомендовали запивать сладости сухим шампанским.
В 1930 году в этот день был убит последний живший в дикой природе Тасманский сумчатый волк.
13 мая 1942 года жительница блокадного Ленинграда Таня Савичева сделала последние записи в своем дневнике: "Савичевы умерли". "Умерли все". "Осталась одна Таня". Сама Таня умерла в эвакуации 1 июля 1944 года от общего истощения, полученного в Ленинграде. Ее дневник сегодня хранится в музее истории Ленинграда как одно из самых страшных свидетельств Великой Отечественной войны.
В 1982 году с космодрома Байконур запустили в космос пилотируемый космический корабль "Союз Т-5". Это была первая основная пилотируемая космическая экспедиция СССР. Экипаж корабля – космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев – совершили выход в космос продолжительностью 2 часа 33 минуты.
В 1991 году в этот день начала вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания и вышел в эфир первый выпуск информационной программы "Вести".

Кто родился

Считается, что в этот день в 1221 году родился великий русский полководец Александр Невский.
В 1814 году родился русский поэт и переводчик Эдуард Губер. Его авторству принадлежит первый перевод "Фауста" Гете на русский язык.
В 1840 году родился французский писатель Альфонс Доде.
В 1879 году родился русский философ Николай Алексеев, один из идеологов евразийства. В 1918-1920 годах жил в Крыму, был избран профессором Таврического университета (сейчас КФУ им. Вернадского).
В 1905 году родилась английская писательница Дафна Дюморье. Известна в первую очередь по роману "Ребекка" и рассказу "Птицы", по которому Альфред Хичкок поставил свой знаменитый одноименный фильм.
В 1928 году родился советский военный врач Николай Черемухин, один из организаторов спасательных мероприятий в зоне чернобыльской катастрофы.
В 1937 году родился американский писатель-фантаст Роджер Желязны, автор знаменитой серии "Хроники Амбера".
Народные артисты РСФСР Николай Пастухов и Алексей Салтыков, советский футболист, российский футбольный тренер Юрий Морозов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, российская эстрадная певица Маша Распутина, советская и российская актриса театра и кино Людмила Нильская, английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец и музыкант Александр Рыбак также родились в этот день.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреИсторияПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Майские грозы обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
22:59Конец СВО и стрельба в школе на Кубани – главное за день
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
Лента новостейМолния