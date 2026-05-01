Какой сегодня праздник: 13 мая

В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье...

2026-05-13T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье ненароком изобрел столовые ножи.Что празднуют в миреВ России в этот день отмечают дату основания Черноморского флота России: 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (нынче Севастопольская), на берегах которой спустя несколько недель был основан Севастополь.Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники охранно-конвойной службы МВД РФ.Еще 13 мая – Всероссийский день посадки леса, когда нужно посадить хотя бы одно дерево, Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день справедливой торговли и Всемирный день танца живота.Знаменательные событияВ 1501 году в свое первое плавание на Запад отправился флорентийский путешественник Америго Веспуччи. Впоследствии он доказал, что берега Вест-Индии являются не восточной частью Азии, а отдельным континентом. Считается, что именно Веспуччи предложил название "Новый Свет", но на географических картах континент обозначен его именем – Америка.В 1637 году именно 13 мая, как предполагают некоторые историки, Арман дю Плесси, кардинал Ришелье, приказал своим придворным закруглить концы на всех ножах, которые использовались за трапезой. Так появилась дожившая до наших времен форма столового ножа.В 1787 году из британского города Портсмут под руководством капитана Артура Филиппа в плавание отправилась флотилия из 11 кораблей, шесть из которых перевозили каторжников. Почти год спустя, в январе 1788 года, они причалили в бухте, на берегах которой был основан Новый Южный Уэльс. Так появилась Австралия.В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги, соединившей Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. В течение трех лет после открытия эта дорога была единственной в России и шестой в мире.В 1913 году в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", построенный по проекту авиаконструктора Сикорского, совершил свой первый полет. Он стал прототипом самолетов, использовавшихся по время Первой Мировой войны.В 1920 году консилиум дантистов в Манчестере объявил сахар главной причиной болезни зубов. Для уменьшения вреда врачи рекомендовали запивать сладости сухим шампанским.В 1930 году в этот день был убит последний живший в дикой природе Тасманский сумчатый волк.13 мая 1942 года жительница блокадного Ленинграда Таня Савичева сделала последние записи в своем дневнике: "Савичевы умерли". "Умерли все". "Осталась одна Таня". Сама Таня умерла в эвакуации 1 июля 1944 года от общего истощения, полученного в Ленинграде. Ее дневник сегодня хранится в музее истории Ленинграда как одно из самых страшных свидетельств Великой Отечественной войны.В 1982 году с космодрома Байконур запустили в космос пилотируемый космический корабль "Союз Т-5". Это была первая основная пилотируемая космическая экспедиция СССР. Экипаж корабля – космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев – совершили выход в космос продолжительностью 2 часа 33 минуты.В 1991 году в этот день начала вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания и вышел в эфир первый выпуск информационной программы "Вести".Кто родилсяСчитается, что в этот день в 1221 году родился великий русский полководец Александр Невский.В 1814 году родился русский поэт и переводчик Эдуард Губер. Его авторству принадлежит первый перевод "Фауста" Гете на русский язык.В 1840 году родился французский писатель Альфонс Доде.В 1879 году родился русский философ Николай Алексеев, один из идеологов евразийства. В 1918-1920 годах жил в Крыму, был избран профессором Таврического университета (сейчас КФУ им. Вернадского).В 1905 году родилась английская писательница Дафна Дюморье. Известна в первую очередь по роману "Ребекка" и рассказу "Птицы", по которому Альфред Хичкок поставил свой знаменитый одноименный фильм.В 1928 году родился советский военный врач Николай Черемухин, один из организаторов спасательных мероприятий в зоне чернобыльской катастрофы.В 1937 году родился американский писатель-фантаст Роджер Желязны, автор знаменитой серии "Хроники Амбера".Народные артисты РСФСР Николай Пастухов и Алексей Салтыков, советский футболист, российский футбольный тренер Юрий Морозов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, российская эстрадная певица Маша Распутина, советская и российская актриса театра и кино Людмила Нильская, английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец и музыкант Александр Рыбак также родились в этот день.

