https://crimea.ria.ru/20260513/9-klassniki-nachnut-sdavat-obyazatelnyy-ekzamen-po-istorii-s-2028-goda-1155963963.html
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года - РИА Новости Крым, 13.05.2026
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T11:31
2026-05-13T11:31
2026-05-13T11:31
рособрнадзор
экзамены
образование в россии
история
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146403559_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_6fbc9f18df8134b61ce468204b9bfc3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что экзамен обсудят в первую очередь с учителями, учениками и экспертами. Позже будет проведена апробация и общественное обсуждение.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю формуДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146403559_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_78c22e264dd2d7e41f6b797184152811.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рособрнадзор, экзамены, образование в россии, история, новости
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Обязательный экзамен по истории девятиклассники будут сдавать с 2028 года