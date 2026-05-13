https://crimea.ria.ru/20260513/9-klassniki-nachnut-sdavat-obyazatelnyy-ekzamen-po-istorii-s-2028-goda-1155963963.html

9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года

9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года - РИА Новости Крым, 13.05.2026

9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года

В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T11:31

2026-05-13T11:31

2026-05-13T11:31

рособрнадзор

экзамены

образование в россии

история

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146403559_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_6fbc9f18df8134b61ce468204b9bfc3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Он отметил, что экзамен обсудят в первую очередь с учителями, учениками и экспертами. Позже будет проведена апробация и общественное обсуждение.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю формуДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рособрнадзор, экзамены, образование в россии, история, новости