9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
2026-05-13T11:31
9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен - устный по истории. Это важный предмет. И наше подведомственное учреждение – Федеральный институт оценки качества образования уже начал работу по модели проведения экзамена", - приводит слова Музаева пресс-служба правительства.
Он отметил, что экзамен обсудят в первую очередь с учителями, учениками и экспертами. Позже будет проведена апробация и общественное обсуждение.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.
