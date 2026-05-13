Над Крымом и еще девятью регионами России во второй половине дня среды перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.05.2026
министерство обороны рф, новости крыма, крым, новости, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, новгородская область, псковская область, смоленская область, тверская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
66 дронов сбили над Крымом и другими регионами России

66 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России – Минобороны

21:22 13.05.2026 (обновлено: 21:33 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и еще девятью регионами России во второй половине дня среды перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 14:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в соообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
В первой половине дня среды над Крымом и еще 11 областями РФ перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ.
В среду утром дежурные силы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем.
