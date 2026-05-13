40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист - РИА Новости Крым, 13.05.2026
40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 41-летний инструктор севастопольской автошколы задержан по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина обещал ученику права за 40 тысяч рублей.По данным правоохранителей, жертвой инструктора стал 35-летний ученик автошколы, которому злоумышленник предложил гарантированно сдать практический экзамен на права за вознаграждение в 40 тысяч рублей.Инструктора задержали при содействии спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии в момент передачи денег. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы проверки направлены в следственные органы.
12:07 13.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 41-летний инструктор севастопольской автошколы задержан по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина обещал ученику права за 40 тысяч рублей.
По данным правоохранителей, жертвой инструктора стал 35-летний ученик автошколы, которому злоумышленник предложил гарантированно сдать практический экзамен на права за вознаграждение в 40 тысяч рублей.
"Он заверил, что деньги передаст должностному лицу, которое посодействует решению вопроса вне зависимости от его реальных результатов при сдаче экзамена. Однако выполнять свои обещания автоинструктор не собирался и планировал потратить полученные деньги на собственные нужды, рассчитывая, что ученик справится со сдачей экзамена самостоятельно", - сказано в сообщении.
Инструктора задержали при содействии спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии в момент передачи денег. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы проверки направлены в следственные органы.
