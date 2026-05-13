40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист

2026-05-13T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 41-летний инструктор севастопольской автошколы задержан по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина обещал ученику права за 40 тысяч рублей.По данным правоохранителей, жертвой инструктора стал 35-летний ученик автошколы, которому злоумышленник предложил гарантированно сдать практический экзамен на права за вознаграждение в 40 тысяч рублей.Инструктора задержали при содействии спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии в момент передачи денег. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы проверки направлены в следственные органы.

