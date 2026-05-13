https://crimea.ria.ru/20260513/286-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1155956897.html
286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.05.2026
286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T07:19
2026-05-13T07:19
2026-05-13T07:31
пво
министерство обороны рф
безопасность
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
крым
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России.В период с 20:00 12 мая до 7 утра среды сбили 286 вражеских беспилотников.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом 20 вражеских дронов. При атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция. Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранены два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна под Темрюком.Накануне в период с 9 до 17 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕСПочти 24 тысячи нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирияКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, министерство обороны рф, безопасность, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море, краснодарский край
286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и еще 14 регионами России уничтожили 286 беспилотников
07:19 13.05.2026 (обновлено: 07:31 13.05.2026)