286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.05.2026
286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. РИА Новости Крым, 13.05.2026
Над Крымом и еще 14 регионами России уничтожили 286 беспилотников

07:19 13.05.2026 (обновлено: 07:31 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России.
В период с 20:00 12 мая до 7 утра среды сбили 286 вражеских беспилотников.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкией и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказано в сообщении.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом 20 вражеских дронов. При атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция. Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранены два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна под Темрюком.
Накануне в период с 9 до 17 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью российскими регионами.
