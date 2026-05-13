286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T07:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России.В период с 20:00 12 мая до 7 утра среды сбили 286 вражеских беспилотников.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом 20 вражеских дронов. При атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция. Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранены два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна под Темрюком.Накануне в период с 9 до 17 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью российскими регионами.

