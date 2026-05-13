25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.05.2026
25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Севастополе
25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе, сообщает в среду пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе, сообщает в среду пресс-служба МЧС по городу.
По данным пресс-службы, сообщение пожаре в многоквартирном доме в селе Штурмовое поступило в среду, в 15:24. По прибытии на место спасатели установили приблизительную площадь возгорания в 16 "квадратов".
"На тушение подали стволы. Параллельно из квартир дома эвакуировали 25 человек, в том числе семеро детей. Также с применением устройств защиты органов дыхания спасли четверых жильцов", – проинформировали в ведомстве.
Огонь повредил два балкона на четвертом и один на пятом этаже. Полностью пожар ликвидировали в 16:49. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
