20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленинградской области - РИА Новости Крым, 13.05.2026
20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленинградской области
На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка – в потасовке приняли участие около 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка – в потасовке приняли участие около 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что драка работников на предприятии в поселке Приладожский завязалась после словесной перепалки.
"По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, 7 из них - в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.
Двенадцать участников драки доставили в отдел полиции. Все они – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21-39 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке.
Ранее в селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к ответственности.
