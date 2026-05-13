20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленинградской области

На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка – в потасовке приняли участие около 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T11:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка – в потасовке приняли участие около 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.Отмечается, что драка работников на предприятии в поселке Приладожский завязалась после словесной перепалки.Двенадцать участников драки доставили в отдел полиции. Все они – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21-39 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке.Ранее в селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос одноклассницеВ Севастополе два фаната футбола подрались во дворе домаВ Евпатории трое парней избили мужчину

