Рейтинг@Mail.ru
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/zarabotali-na-migrantakh-300-mln-rubley---v-moskve-osudili-gruppirovku-1155928643.html
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T10:31
2026-05-12T10:31
нелегальные мигранты
мигранты
миграционная политика
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
москва
приговор
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1530af54a2202fccf0a9b33dbf5b82b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Отмечается, что с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность 20 участников преступной группы, на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей.Участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик.Кроме того, на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов, отметили в ФСБ."Участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ФСБ добавили, что аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ.Ранее сообщалось, что в России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяцМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be82643f5f2cbdcbb6b5d16e0b00034c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, приговор, новости
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку

В России участники группировки заработали на незаконной миграции 300 млн рублей

10:31 12.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Троицким районным судом города Москвы осуждены участники межрегиональной межэтнической преступной группы, организовавшей на территории шести субъектов Российской Федерации масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность 20 участников преступной группы, на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей.
Участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик.
Кроме того, на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов, отметили в ФСБ.
"Участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ.
Ранее сообщалось, что в России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц
Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
 
Нелегальные мигрантыМигрантыМиграционная политикаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МоскваПриговорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
10:26В Крыму объявлен отбой авиационной опасности
10:19Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
10:13Крымский мост открыт
10:09Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
09:55В Крыму объявлена авиационная опасность
09:53В Севастополе перекрыли рейд
09:48Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
09:36Крымский мост перекрыт
09:33Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
09:24Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника
09:15"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
09:03Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
08:56В России появятся новые медицинские специальности и должности
08:42К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Лента новостейМолния