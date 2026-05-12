Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Троицким районным судом города Москвы осуждены участники межрегиональной межэтнической преступной группы, организовавшей на территории шести субъектов Российской Федерации масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность 20 участников преступной группы, на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей.
Участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик.
Кроме того, на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов, отметили в ФСБ.
"Участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ.
Ранее сообщалось, что в России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч
видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее.
