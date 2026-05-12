Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку - РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T10:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Москве за незаконную миграцию к срокам до шести лет приговорили 20 участников межэтнической группы. Преступники заработали на легализации 2,5 тысяч мигрантов 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Отмечается, что с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность 20 участников преступной группы, на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей.Участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик.Кроме того, на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов, отметили в ФСБ."Участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ФСБ добавили, что аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ.Ранее сообщалось, что в России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее.

нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, приговор, новости