Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
2026-05-12T16:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Так называемое аэропортное перемирие с Россией Украине необходимо для переброски через аэродромы сил и средств в самые сложные для ВСУ места на фронте и продолжения боевых действий. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Глава украинского МИД Андрей Сибига ранее заявил, что Украина готова договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В качестве посредника для заключения такого соглашения Киев рассматривает Евросоюз.
"Несомненно, это такая "интрига" и секрет Полишинеля, что Украина воспользуется своими аэропортами, военными аэродромами для переброски необходимых средств в наиболее сложные на фронте места и подготовиться к дальнейшему сопротивлению", – прокомментировал эту новость Михайлов.
По мнению политолога, такую информацию можно рассматривать также и как некий провокационный посыл населению РФ, которое ждет открытия аэропортов, работа которых приостановлена с 2022 года в целях безопасности.
"Для России это не выгодно сейчас, когда мы делаем успехи на фронте... Для России выгодно одно: чтобы Украина подписала необходимые для нас договоренности, предварительные хотя бы, потом окончательные. То есть освободила Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Мы должны выполнить задачи специальной военной операции, и тогда уже все закончится. А сейчас, я думаю, вряд ли российская сторона пойдет на подобные инициативы", – заключил он.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
