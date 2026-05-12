Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Так называемое аэропортное перемирие с Россией Украине необходимо для переброски через аэродромы сил и средств в самые сложные для ВСУ места на фронте и... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T16:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Так называемое аэропортное перемирие с Россией Украине необходимо для переброски через аэродромы сил и средств в самые сложные для ВСУ места на фронте и продолжения боевых действий. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Глава украинского МИД Андрей Сибига ранее заявил, что Украина готова договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В качестве посредника для заключения такого соглашения Киев рассматривает Евросоюз.По мнению политолога, такую информацию можно рассматривать также и как некий провокационный посыл населению РФ, которое ждет открытия аэропортов, работа которых приостановлена с 2022 года в целях безопасности."Для России это не выгодно сейчас, когда мы делаем успехи на фронте... Для России выгодно одно: чтобы Украина подписала необходимые для нас договоренности, предварительные хотя бы, потом окончательные. То есть освободила Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Мы должны выполнить задачи специальной военной операции, и тогда уже все закончится. А сейчас, я думаю, вряд ли российская сторона пойдет на подобные инициативы", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины" В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа

