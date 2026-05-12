https://crimea.ria.ru/20260512/vsu-udarili-po-vokzalu-v-bryanskoy-oblasti---raneny-dvoe-1155951569.html
ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое - РИА Новости Крым, 12.05.2026
ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T18:52
2026-05-12T18:52
2026-05-12T19:06
брянская область
обстрелы брянской области
атаки всу
происшествия
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679568_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_48722d42d39e0e83dbc41537bf7e38bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, удар пришелся по городу Унеча.Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.На месте работают оперативные и экстренные службы.Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненыеМассированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую областьКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679568_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_f8e476048323b1a75b3ba7d604cf0892.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, происшествия, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
В Брянской области при атаке беспилотника по железнодорожному вокзалу ранены два человека
18:52 12.05.2026 (обновлено: 19:06 12.05.2026)