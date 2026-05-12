ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое - РИА Новости Крым, 12.05.2026
ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Брянской области при атаке беспилотника по железнодорожному вокзалу ранены два человека

18:52 12.05.2026 (обновлено: 19:06 12.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, удар пришелся по городу Унеча.

"Укронацисты с помощью БПЛА "Дартс" нанесли целенаправленный удар по железнодорожному вокзалу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника РЖД", написал он в МАКС.

Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение.
В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
