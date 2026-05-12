ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, удар пришелся по городу Унеча.Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.На месте работают оперативные и экстренные службы.Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.

брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, происшествия, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), новости сво