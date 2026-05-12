Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
2026-05-12T13:12
В Крыму задержаны четверо участников секты "Свидетели Иеговы*
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее пропаганде задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
В ведомстве подчеркнули, что Верховный суд РФ в 2017 году принял решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности, однако жители Джанкоя из состава органа управления районной ячейки этой организации продолжили обеспечение ее активной деятельности.
"Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что мужчины посредством видеоконференцсвязи проводили собрания и продолжали пропагандировать идеи запрещенной религиозной организации, а также изучение экстремистских материалов", – сообщили в СК.
Кроме того, как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников, а также устраивали сборы пожертвований в пользу организации, добавили в ведомстве.
Их противозаконную деятельность выявили и пресекли оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД по РК.
"Подозреваемые задержаны. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъята экстремистская литература. В рамках следствия устанавливается причастность к противозаконной деятельности иных лиц", – уточняется в сообщении Следкома.
В отношении четырех жителей Джанкойского района, подозреваемых в организации деятельности незаконной религиозной организации, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации".
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали лидеров керченской
и джанкойской
ячеек "Свидетелей Иеговы"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
