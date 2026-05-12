Рейтинг@Mail.ru
Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы* - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/verbovali-novykh-v-krymu-zaderzhany-uchastniki-svideteley-iegovy-1155937549.html
Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы* - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T13:12
2026-05-12T13:12
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
крым
джанкойский район
закон и право
экстремизм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155937437_12:0:1196:666_1920x0_80_0_0_cd600a0a9b8ee153434d46b815c3fcfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее пропаганде задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.В ведомстве подчеркнули, что Верховный суд РФ в 2017 году принял решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности, однако жители Джанкоя из состава органа управления районной ячейки этой организации продолжили обеспечение ее активной деятельности.Кроме того, как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников, а также устраивали сборы пожертвований в пользу организации, добавили в ведомстве.Их противозаконную деятельность выявили и пресекли оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД по РК."Подозреваемые задержаны. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъята экстремистская литература. В рамках следствия устанавливается причастность к противозаконной деятельности иных лиц", – уточняется в сообщении Следкома.В отношении четырех жителей Джанкойского района, подозреваемых в организации деятельности незаконной религиозной организации, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации".Ранее сообщалось, что в Крыму задержали лидеров керченской и джанкойской ячеек "Свидетелей Иеговы"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155937437_308:0:1196:666_1920x0_80_0_0_2b9108e93cfe50299fec2816006335e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, джанкойский район, закон и право, экстремизм
Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*

В Крыму задержаны четверо участников секты "Свидетели Иеговы*

13:12 12.05.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму задержаны четверо участников секты "Свидетели Иеговы*
В Крыму задержаны четверо участников секты Свидетели Иеговы*
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее пропаганде задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
В ведомстве подчеркнули, что Верховный суд РФ в 2017 году принял решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности, однако жители Джанкоя из состава органа управления районной ячейки этой организации продолжили обеспечение ее активной деятельности.
"Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что мужчины посредством видеоконференцсвязи проводили собрания и продолжали пропагандировать идеи запрещенной религиозной организации, а также изучение экстремистских материалов", – сообщили в СК.
Кроме того, как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников, а также устраивали сборы пожертвований в пользу организации, добавили в ведомстве.
Их противозаконную деятельность выявили и пресекли оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД по РК.
"Подозреваемые задержаны. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъята экстремистская литература. В рамках следствия устанавливается причастность к противозаконной деятельности иных лиц", – уточняется в сообщении Следкома.
В отношении четырех жителей Джанкойского района, подозреваемых в организации деятельности незаконной религиозной организации, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации".
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали лидеров керченской и джанкойской ячеек "Свидетелей Иеговы"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаКрымДжанкойский районЗакон и правоЭкстремизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
12:26Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
12:18В Крыму повысят тарифы на тепло
12:06В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
11:48Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
11:31Сильные дожди с грозами идут на Крым
11:25Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Лента новостейМолния