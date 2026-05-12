https://crimea.ria.ru/20260512/verbovali-novykh-v-krymu-zaderzhany-uchastniki-svideteley-iegovy-1155937549.html

Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*

Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы* - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*

В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T13:12

2026-05-12T13:12

2026-05-12T13:12

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости крыма

крым

джанкойский район

закон и право

экстремизм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155937437_12:0:1196:666_1920x0_80_0_0_cd600a0a9b8ee153434d46b815c3fcfc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность четверых участников запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, все подозреваемые в экстремистской деятельности и ее пропаганде задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.В ведомстве подчеркнули, что Верховный суд РФ в 2017 году принял решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности, однако жители Джанкоя из состава органа управления районной ячейки этой организации продолжили обеспечение ее активной деятельности.Кроме того, как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников, а также устраивали сборы пожертвований в пользу организации, добавили в ведомстве.Их противозаконную деятельность выявили и пресекли оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД по РК."Подозреваемые задержаны. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъята экстремистская литература. В рамках следствия устанавливается причастность к противозаконной деятельности иных лиц", – уточняется в сообщении Следкома.В отношении четырех жителей Джанкойского района, подозреваемых в организации деятельности незаконной религиозной организации, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации".Ранее сообщалось, что в Крыму задержали лидеров керченской и джанкойской ячеек "Свидетелей Иеговы"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, джанкойский район, закон и право, экстремизм