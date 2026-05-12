В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
2026-05-12T14:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более полтысячи человек убирают в Туапсе выбросы нефтепродуктов после атак украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал. Собрали и вывезли уже более 27,7 тысяч кубов загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что в ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима, участвуют 546 человек. В их числе специалисты МЧС России, 103 единицы техники, уточнили в оперштабе.Серия атак ВСУ на Туапсе привела к серьезным последствиям, в том числе к пожарам на нефтекомплексе и разливу нефтепродуктов.В ночь 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших.Ранее удары также фиксировались 16, 20 и 28 апреля.В ночь на 16 апреля, украинские боевики массированно атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Кубани, в результате атаки также вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе – в порту загорелось технологическое оборудование.В Роспотребнадзоре, комментируя последствия пожаров, сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.Кроме того, отмечалось, что лабораториями Роспотребнадзора совместно с МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех источников, подающих воду населению, а также воды в водопроводной сети.2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.5 мая в оперштабе Кубани сообщили, что в Туапсе зафиксировали шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов из-за атак беспилотников ВСУ и на четырех из них уже завершили их уборку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в ТуапсеВ Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры На пляжах Севастополя обнаружили мазут
