https://crimea.ria.ru/20260512/v-simferopole-razrushaetsya-stoletniy-mnogokvartirnyy-dom-1155950458.html

В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом

В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом

В Симферополе разрушается жилой многоквартирный дом 1912 года постройки, однако сроки его капитального ремонта отодвинули на 2029 год. Жильцы обратились за... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T18:17

2026-05-12T18:17

2026-05-12T18:17

крым

симферополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

жилье

жилье в крыму

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111205/52/1112055265_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_f172aa33abe17c587c3008cb7638c978.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе разрушается жилой многоквартирный дом 1912 года постройки, однако сроки его капитального ремонта отодвинули на 2029 год. Жильцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.Жильцы рассказали о плохом содержании дома на улице Большевистской в соцсетях. По их данным, длительное время 114-летнее здание находится в непригодном состоянии, из-за чего в марте и мае этого года обрушился фасад.По данному факту Следком Крыма и Севастополя организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить об ее предварительных и окончательных результатах.Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делуМать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечениеВ Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, общество