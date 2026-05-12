В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом
В Симферополе разрушается жилой многоквартирный дом 1912 года постройки, однако сроки его капитального ремонта отодвинули на 2029 год. Жильцы обратились за... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе разрушается жилой многоквартирный дом 1912 года постройки, однако сроки его капитального ремонта отодвинули на 2029 год. Жильцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.Жильцы рассказали о плохом содержании дома на улице Большевистской в соцсетях. По их данным, длительное время 114-летнее здание находится в непригодном состоянии, из-за чего в марте и мае этого года обрушился фасад.По данному факту Следком Крыма и Севастополя организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить об ее предварительных и окончательных результатах.Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делуМать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечениеВ Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку
