В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом
В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом

18:17 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе разрушается жилой многоквартирный дом 1912 года постройки, однако сроки его капитального ремонта отодвинули на 2029 год. Жильцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Жильцы рассказали о плохом содержании дома на улице Большевистской в соцсетях. По их данным, длительное время 114-летнее здание находится в непригодном состоянии, из-за чего в марте и мае этого года обрушился фасад.
"Несмотря на указанное, управляющей компанией мер не принимается, срок проведения капитального ремонта неоднократно переносился, последний раз — на 2029 год. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли", - уточнили в СК.
По данному факту Следком Крыма и Севастополя организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить об ее предварительных и окончательных результатах.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.
