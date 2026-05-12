В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей

2026-05-12T22:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. С 9 по 11 мая дистанционные мошенники обманули жителей Севастополя более чем на 4 миллиона рублей. При этом аферисты стали чаще выбирать молодых жертв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Самый молодой пострадавший – 18-летний студент городского вуза, которому в популярном мессенджере написал неизвестный с угрозами. Незнакомец запугал парня распространением его интимных фотографий, сделанных с помощью нейросетей, если тот не заплатит 25 тысяч рублей. И студент перевел на указанный мошенником банковский счет личные сбережения, а только потом обратился в полицию.Следующий по старшинству – 29-летний мужчина, который недавно оставил свою машину на СТО. Мошенники выманили у севастопольца 18 тысяч рублей "на дополнительные детали".А 47-летнюю женщину обманули, когда она хотела купить внедорожник европейского качества через мессенджер. Жертва внесла предоплату после общения с "менеджером" на указанный им банковский счет в размере почти 2,5 млн рублей.Еще две жертвы злоумышленников – 79 и 87-летняя пенсионерки. Обе женщины, поверив словам телефонных аферистов, передали курьерам 600 тысяч и более 1 млн рублей соответственно.Ранее дистанционные мошенники выманили у жителей Севастополя за неделю 26 миллионов рублей, из них 24 млн рублей аферистам отдал 68-летний пенсионер.Также суд в Севастополе отправилв колонию курьера, которому обманутые мошенниками пенсионеры отдали почти 8,5 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядовМагия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты

