В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
С 9 по 11 мая дистанционные мошенники обманули жителей Севастополя более чем на 4 миллиона рублей. При этом аферисты стали чаще выбирать молодых жертв. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026
РИА Новости Крым
В Севастополе за праздничные выходные мошенники заработали более четырех миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. С 9 по 11 мая дистанционные мошенники обманули жителей Севастополя более чем на 4 миллиона рублей. При этом аферисты стали чаще выбирать молодых жертв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"Многие ошибочно полагают, что дистанционные аферисты "специализируются" на пенсионерах, однако в праздничные и выходные полиция Севастополя зарегистрировала пять случаев мошенничества, среди которых всего двое пожилых людей", - говорится в сообщении.
Самый молодой пострадавший – 18-летний студент городского вуза, которому в популярном мессенджере написал неизвестный с угрозами. Незнакомец запугал парня распространением его интимных фотографий, сделанных с помощью нейросетей, если тот не заплатит 25 тысяч рублей. И студент перевел на указанный мошенником банковский счет личные сбережения, а только потом обратился в полицию.
Следующий по старшинству – 29-летний мужчина, который недавно оставил свою машину на СТО. Мошенники выманили у севастопольца 18 тысяч рублей "на дополнительные детали".
А 47-летнюю женщину обманули, когда она хотела купить внедорожник европейского качества через мессенджер. Жертва внесла предоплату после общения с "менеджером" на указанный им банковский счет в размере почти 2,5 млн рублей.
Еще две жертвы злоумышленников – 79 и 87-летняя пенсионерки. Обе женщины, поверив словам телефонных аферистов, передали курьерам 600 тысяч и более 1 млн рублей соответственно.
Ранее дистанционные мошенники выманили у жителей Севастополя
за неделю 26 миллионов рублей, из них 24 млн рублей аферистам отдал 68-летний пенсионер.
Также суд в Севастополе отправил
в колонию курьера, которому обманутые мошенниками пенсионеры отдали почти 8,5 млн рублей.
