В России растет экономика и реальные зарплаты
Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом во вторник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T20:28
В России рост экономики за три года составил десять процентов – Решетников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом во вторник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
"У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении", – сообщил Решетников президенту.
Он отметил, что "это очень хорошие темпы" и напомнил, что по паритету покупательной способности Россия – четвертая экономика в мире, и будет удерживать эту позицию в ближайшее время.
"У нас доля импорта в ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией", – продолжил министр.
Он также подчеркнул рост зарплат россиян в марте на восемь процентов в реальном выражении и подчеркнул, что ситуация в экономике дает возможность смягчить кредитно-денежную политику Ценртробанка.
Министерство экономического развития РФ ранее изменило прогноз по инфляции на 2026 год
до 5,2%. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.
