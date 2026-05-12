В России растет экономика и реальные зарплаты

В России растет экономика и реальные зарплаты - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом во вторник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом во вторник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил глава Минэкономразвития РФ Максим РешетниковОн отметил, что "это очень хорошие темпы" и напомнил, что по паритету покупательной способности Россия – четвертая экономика в мире, и будет удерживать эту позицию в ближайшее время."У нас доля импорта в ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией", – продолжил министр.Министерство экономического развития РФ ранее изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.

