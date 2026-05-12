В России работают над повышением точности ракет "Кинжал" – Путин - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В России работают над повышением точности ракет "Кинжал" – Путин
Работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующим Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковником Сергеем Каракаевым.Путин подчеркнул, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил."Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, способный поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2000 километров. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой. Состоит на вооружении с декабря 2017 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующим Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковником Сергеем Каракаевым.
"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил.

"Именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - указал он.

"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, способный поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2000 километров. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой. Состоит на вооружении с декабря 2017 года.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
