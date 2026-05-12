В России работают над повышением точности ракет "Кинжал" – Путин

Работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующим Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковником Сергеем Каракаевым.Путин подчеркнул, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил."Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, способный поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2000 километров. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой. Состоит на вооружении с декабря 2017 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат"От "Сарматов" до "Честного знака" – Путин получил доклад главы "Ростеха"Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России

