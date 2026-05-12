Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые медицинские специальности и должности - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/v-rossii-poyavyatsya-novye-meditsinskie-spetsialnosti-i-dolzhnosti--1155925159.html
В России появятся новые медицинские специальности и должности
В России появятся новые медицинские специальности и должности - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В России появятся новые медицинские специальности и должности
Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T08:56
2026-05-12T08:56
минздрав рф
новости
россия
здравоохранение в россии
медицина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ad522c26acf12dfe1e035f869332f09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились РИА Новости.В перечень, согласно документу, предлагается включить такие новые специальности, как: медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинская биология, медицинская логопедия, медицинский массаж, нейропсихология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.Кроме того, в перечне должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отмечается в публикации.При этом ряд устаревших и утративших свою злободневность специальностей намерены исключить. В их числе: врач-педиатр городской (районный), подростковые врач-терапевт и врач-психиатр, врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сурдолог-протезист, фельдшер-нарколог и другие.Функции таких специалистов "передадут в более развернутые специальности", а люди, которых ранее приняли на эти должности до определенного срока, продолжат работать, уточняется документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12f85a5247d99d437476a7df725ea41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав рф, новости, россия, здравоохранение в россии, медицина
В России появятся новые медицинские специальности и должности

В России появятся новые медицинские специальности и должности – Минздрав

08:56 12.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились РИА Новости.
В перечень, согласно документу, предлагается включить такие новые специальности, как: медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинская биология, медицинская логопедия, медицинский массаж, нейропсихология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.
Кроме того, в перечне должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отмечается в публикации.
При этом ряд устаревших и утративших свою злободневность специальностей намерены исключить. В их числе: врач-педиатр городской (районный), подростковые врач-терапевт и врач-психиатр, врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сурдолог-протезист, фельдшер-нарколог и другие.
Функции таких специалистов "передадут в более развернутые специальности", а люди, которых ранее приняли на эти должности до определенного срока, продолжат работать, уточняется документе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
 
Минздрав РФНовостиРоссияЗдравоохранение в РоссииМедицина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
10:26В Крыму объявлен отбой авиационной опасности
10:19Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
10:13Крымский мост открыт
10:09Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
09:55В Крыму объявлена авиационная опасность
09:53В Севастополе перекрыли рейд
09:48Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
09:36Крымский мост перекрыт
09:33Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
09:24Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника
09:15"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
09:03Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
08:56В России появятся новые медицинские специальности и должности
08:42К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Лента новостейМолния