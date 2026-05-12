В России появятся новые медицинские специальности и должности
Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T08:56
минздрав рф
новости
россия
здравоохранение в россии
медицина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились РИА Новости.В перечень, согласно документу, предлагается включить такие новые специальности, как: медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинская биология, медицинская логопедия, медицинский массаж, нейропсихология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.Кроме того, в перечне должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отмечается в публикации.При этом ряд устаревших и утративших свою злободневность специальностей намерены исключить. В их числе: врач-педиатр городской (районный), подростковые врач-терапевт и врач-психиатр, врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сурдолог-протезист, фельдшер-нарколог и другие.Функции таких специалистов "передадут в более развернутые специальности", а люди, которых ранее приняли на эти должности до определенного срока, продолжат работать, уточняется документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
