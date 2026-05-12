https://crimea.ria.ru/20260512/v-rossii-poyavyatsya-novye-meditsinskie-spetsialnosti-i-dolzhnosti--1155925159.html

В России появятся новые медицинские специальности и должности

В России появятся новые медицинские специальности и должности - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В России появятся новые медицинские специальности и должности

Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T08:56

2026-05-12T08:56

2026-05-12T08:56

минздрав рф

новости

россия

здравоохранение в россии

медицина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ad522c26acf12dfe1e035f869332f09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Минздрав России намерен ввести более десяти новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились РИА Новости.В перечень, согласно документу, предлагается включить такие новые специальности, как: медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинская биология, медицинская логопедия, медицинский массаж, нейропсихология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.Кроме того, в перечне должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отмечается в публикации.При этом ряд устаревших и утративших свою злободневность специальностей намерены исключить. В их числе: врач-педиатр городской (районный), подростковые врач-терапевт и врач-психиатр, врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сурдолог-протезист, фельдшер-нарколог и другие.Функции таких специалистов "передадут в более развернутые специальности", а люди, которых ранее приняли на эти должности до определенного срока, продолжат работать, уточняется документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, новости, россия, здравоохранение в россии, медицина