В Крыму в ДТП погибли пять человек - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП погибли пять человек
За прошедшую неделю на дорогах Крыма произошло 20 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
госавтоинспекция крыма
происшествия
новости крыма
крым
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю на дорогах Крыма произошло 20 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
"В период с 4 по 10 мая 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 20 ДТП, в которых пятеро погибли, 21 получили ранения различной степени тяжести, в том числе семь несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло два ДТП, в которых один человек погиб, а также пострадал ребенок.
Кроме того, пресечено 200 фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе 21 водитель привлечен повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей ранее в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших – дети.
