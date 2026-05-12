https://crimea.ria.ru/20260512/v-krymu-sezd-s-tavridy-na-sudak-otkroyut-letom-1155947673.html

В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом

В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом

Первый участок съезда с трассы "Таврида" на Судак – новую автомобильную ветку от Льговского до Грушевки – планируют открыть уже в июне. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T20:39

2026-05-12T20:39

2026-05-12T20:39

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

судак

кирилл чебышев

трасса таврида

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_780f27555a112b14ffde62c7c523224c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Первый участок съезда с трассы "Таврида" на Судак – новую автомобильную ветку от Льговского до Грушевки – планируют открыть уже в июне. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что первый участок съезда с "Тавриды" на Судак – дорогу от Льговского до Грушевки – откроют в июле.Новый участок автодороги от трассы "Таврида" к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, судак, кирилл чебышев, трасса таврида