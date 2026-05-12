В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом

Первый участок съезда с трассы "Таврида" на Судак планируют открыть в июне - мэр Чебышев

20:39 12.05.2026
 
Установка путепровода в рамках строительства транспортной развязки на маршруте "Льговское - Грушевка - Судак". Архивное фото
Установка путепровода в рамках строительства транспортной развязки на маршруте Льговское - Грушевка - Судак. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Первый участок съезда с трассы "Таврида" на Судак – новую автомобильную ветку от Льговского до Грушевки – планируют открыть уже в июне. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.

"Уже в этом году открывается наша новая ветка - автодорога Льговское -Грушевка (это первый участок съезда с трассы "Таврида" на Судак - ред.). По графику должны открыть движение в июне. И следующий этап, на котором уже тоже идут работы, от Грушевки до Судака - четырехполосное движение, срок реализации 2027-й год", - прокомментировал Чебышев.

Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что первый участок съезда с "Тавриды" на Судак – дорогу от Льговского до Грушевки – откроют в июле.
Новый участок автодороги от трассы "Таврида" к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
