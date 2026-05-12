https://crimea.ria.ru/20260512/v-krymu-sem-chelovek-zarazilis-borreliozom-ot-kleschey-s-nachala-goda-1155940234.html

В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года

В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года

На Крымском полуострове с начала года зафиксировано семь случаев заболевания клещевым боррелиозом с начала года, сообщает Межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T14:44

2026-05-12T14:44

2026-05-12T14:44

клещи

роспотребнадзор

крым

новости крыма

здоровье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136923378_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5119f8788d36dbd41ff51d2b09490eff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове с начала года зафиксировано семь случаев заболевания клещевым боррелиозом с начала года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В прошлом году на аналогичную дату было зафиксировано восемь случаев, уточнили в ведомстве."С начала года и по состоянию на 11 мая 2026 года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 2%, моноцитарным эрлихиозом - 0,7%", - добавили в Роспотребнадзоре.Число обращений населения в больницы Крыма по поводу присасывания клещей ниже прошлогоднего и не превышает среднемноголетние показатели, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье