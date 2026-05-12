В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:44 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове с начала года зафиксировано семь случаев заболевания клещевым боррелиозом с начала года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", - говорится в сообщении.
В прошлом году на аналогичную дату было зафиксировано восемь случаев, уточнили в ведомстве.
"С начала года и по состоянию на 11 мая 2026 года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 2%, моноцитарным эрлихиозом - 0,7%", - добавили в Роспотребнадзоре.
Число обращений населения в больницы Крыма по поводу присасывания клещей ниже прошлогоднего и не превышает среднемноголетние показатели, указали в ведомстве.
По данным Ропотребнадзора, Крым и Севастополь входят в перечень эндемичных регионов РФ, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Поэтому в этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против данной болезни.
