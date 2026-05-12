В Крыму повысят тарифы на тепло

В Крыму тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируется повысить на 11% с 1 октября текущего года. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго"... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируется повысить на 11% с 1 октября текущего года. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Руководитель предприятия отметил, что на сегодняшний день потребители не оплачивают полную себестоимость тарифа, часть затрат берет на себя государство. В этом году субсидия на возмещение межтарифной разницы в Крыму составляет порядка 580 миллионов рублей, уточнил гендиректор.С 1 января 2026 года в Крыму повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, верхний предел тарифа на отопление для жителей Крыма вырос с 3440,61 до 3497,96 рубля за гигакалорию.Стоимость кубометра газа для населения в Крыму увеличилась с 6,95 до 7,06 рубля.Выросли тарифы на вывоз мусора. Теперь жители городов платят 76,07 рубля на одного человека в месяц вместо прежних 74,8 рубля.Кроме того, увеличились тарифы на электроэнергию. Так, крымчане, потребляющие до 150 кВт/ч в месяц включительно, платят 4,9 рубля за киловатт.

