В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон

2026-05-12T13:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший отопительный сезон произошло более 2000 аварий и других технологических нарушений, на наиболее проблемных участках в межсезонье будут заменены теплосети. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.По сравнению с предыдущим отопительным сезоном количество аварий возросло. Тем не менее, по словам Прилипко, предприятие "в целом смогло удержать этот показатель на разумном уровне".Как уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", на данный момент формируется план ремонтных работ на текущий межотопительный период с целью устранить "болевые точки".Планируется заменить порядка 38-39 километров наиболее изношенных тепловых сетей, в первую очередь в Симферополе. В частности, в этом году завершится замена участка теплосети протяженностью более 300 метров по улицам Залесская и Аральская. Также планируется заменить около 600 метров трубопровода на ул. Ростовской."Все необходимые документы подписаны, подрядная организация получает все необходимые согласования, в том числе с ГАИ, поскольку работа связана с ограничением движения транспорта. Как только разрешения будут получены, подрядчик приступит к монтажным работам", - уточнил руководитель предприятия.

