Рейтинг@Mail.ru
В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/v-krymu-poschitali-chislo-avariy-i-sboev-na-teplosetyakh-za-proshedshiy-sezon-1155937925.html
В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон
В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон
В Крыму за минувший отопительный сезон произошло более 2000 аварий и других технологических нарушений, на наиболее проблемных участках в межсезонье будут... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T13:47
2026-05-12T13:47
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
дмитрий прилипко
крымтеплокоммунэнерго
жкх крыма и севастополя
жкх
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/07/1119023851_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_10445ca0e2a4781a8a0723bf5a287028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший отопительный сезон произошло более 2000 аварий и других технологических нарушений, на наиболее проблемных участках в межсезонье будут заменены теплосети. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.По сравнению с предыдущим отопительным сезоном количество аварий возросло. Тем не менее, по словам Прилипко, предприятие "в целом смогло удержать этот показатель на разумном уровне".Как уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", на данный момент формируется план ремонтных работ на текущий межотопительный период с целью устранить "болевые точки".Планируется заменить порядка 38-39 километров наиболее изношенных тепловых сетей, в первую очередь в Симферополе. В частности, в этом году завершится замена участка теплосети протяженностью более 300 метров по улицам Залесская и Аральская. Также планируется заменить около 600 метров трубопровода на ул. Ростовской."Все необходимые документы подписаны, подрядная организация получает все необходимые согласования, в том числе с ГАИ, поскольку работа связана с ограничением движения транспорта. Как только разрешения будут получены, подрядчик приступит к монтажным работам", - уточнил руководитель предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме Зимний экзамен сдан: как прошел отопительный сезон в Крыму Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/07/1119023851_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c608f8c0c73296c9e8640803dedb1c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, дмитрий прилипко, крымтеплокоммунэнерго, жкх крыма и севастополя, жкх
В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон

В Крыму произошло более 2000 аварий и ограничений подачи тепла за прошедший сезон

13:47 12.05.2026
 
© РИА Новости КрымПрорыв теплотрассы
Прорыв теплотрассы - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший отопительный сезон произошло более 2000 аварий и других технологических нарушений, на наиболее проблемных участках в межсезонье будут заменены теплосети. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Технологических нарушений и отключений, которые возникали, их было порядка двух тысяч… Наибольшее количество ситуаций, связанных с ограничением поставки тепловой энергии, было связано в первую очередь с авариями на тепловых сетях", - сказал руководитель предприятия.
По сравнению с предыдущим отопительным сезоном количество аварий возросло. Тем не менее, по словам Прилипко, предприятие "в целом смогло удержать этот показатель на разумном уровне".
Как уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", на данный момент формируется план ремонтных работ на текущий межотопительный период с целью устранить "болевые точки".
Планируется заменить порядка 38-39 километров наиболее изношенных тепловых сетей, в первую очередь в Симферополе. В частности, в этом году завершится замена участка теплосети протяженностью более 300 метров по улицам Залесская и Аральская. Также планируется заменить около 600 метров трубопровода на ул. Ростовской.
"Все необходимые документы подписаны, подрядная организация получает все необходимые согласования, в том числе с ГАИ, поскольку работа связана с ограничением движения транспорта. Как только разрешения будут получены, подрядчик приступит к монтажным работам", - уточнил руководитель предприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
Зимний экзамен сдан: как прошел отопительный сезон в Крыму
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
 
Отопительный сезон в КрымуОтопительный сезонДмитрий ПрилипкоКрымтеплокоммунэнергоЖКХ Крыма и СевастополяЖКХ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
15:04РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
14:57В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
14:44В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:35В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
14:30В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
14:14Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
13:56НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
13:50Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
13:47В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон
13:42Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности
13:32В Крыму введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
Лента новостейМолния