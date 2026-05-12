В Крыму нехватка специалистов-водников: как решат проблему
В Крыму будут выпускать инженеров-технологов по водоподготовке и проектировщиков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму будут выпускать инженеров-технологов по специализации "Водные технологии" и проектировщиков для отрасли. Аккредитация по соответствующим направлениям получена крымским вузом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"По направлению подготовки "Водные технологии" наша кафедра прошла аккредитацию. Мы будем выпускать специалистов – инженеров-технологов по водоподготовке. Это водоснабжение и водоотведение", – сказал спикер.
Учиться на этом направлении можно будет и заочно – такое отделение тоже открыто, отметил гость эфира. "То есть те, кто захотят, могут поступать на заочное отделение по этому направлению... Заочная форма достаточно эффективная для тех, кто уже находится на работе и хочет повысить свой уровень. И туда могут поступать те, кто закончил колледжи, близкие по направлению", – сказал Николенко.
Кроме того, на направлении будут готовить и инженеров-проектировщиков для отрасли, добавил он.
"И еще одно – это дополнительное профессиональное образование. То есть мы можем заниматься переподготовкой. Те люди, которые работают или хотят работать в отрасли, могут получить дополнительную профессиональную подготовку по направлению "Водоснабжение и водоотведение". То есть весь спектр, который может быть – очное, заочное образование и дополнительная подготовка, – есть тут. И я думаю, что это усилит кадровое обеспечение нашей отрасли", – подытожил эксперт.
