https://crimea.ria.ru/20260512/v-krymu-nekhvatka-spetsialistov-vodnikov-kak-reshat-problemu-1155872858.html

В Крыму нехватка специалистов-водников: как решат проблему

В Крыму нехватка специалистов-водников: как решат проблему - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Крыму нехватка специалистов-водников: как решат проблему

В Крыму будут выпускать инженеров-технологов по специализации "Водные технологии" и проектировщиков для отрасли. Аккредитация по соответствующим направлениям... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T08:31

2026-05-12T08:31

2026-05-12T08:31

вода

водоснабжение

водоотведение

илья николенко

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145245819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d82f9c091d997c996dc16e5104fd969.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму будут выпускать инженеров-технологов по специализации "Водные технологии" и проектировщиков для отрасли. Аккредитация по соответствующим направлениям получена крымским вузом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Учиться на этом направлении можно будет и заочно – такое отделение тоже открыто, отметил гость эфира. "То есть те, кто захотят, могут поступать на заочное отделение по этому направлению... Заочная форма достаточно эффективная для тех, кто уже находится на работе и хочет повысить свой уровень. И туда могут поступать те, кто закончил колледжи, близкие по направлению", – сказал Николенко.Кроме того, на направлении будут готовить и инженеров-проектировщиков для отрасли, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачейВ вузах России появится новая специальностьЧто можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода, водоснабжение, водоотведение, илья николенко, образование в крыму и севастополе