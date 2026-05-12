В Крыму исследуют места кораблекрушений на наличие опасности из-за нефти

В Крыму стартует большой проект по исследованию мест исторических кораблекрушений для создания реестра потенциально опасных с точки зрения нахождения там... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму стартует большой проект по исследованию мест исторических кораблекрушений для создания реестра потенциально опасных с точки зрения нахождения там нефтепродуктов. Первым обследуют танкер с мазутом, затонувший под Севастополем более 100 лет назад. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.Ученый отметил, что и в наше время случаются кораблекрушения, однако теперь нефтепродукты, которые остаются на судах, откачивают, а море очищают."А что с кораблями, которые затонули в Первую мировую, в Гражданскую, в Великую Отечественную? Во многих баках могут быть остатки топлива, и это нужно проверить. А поскольку они уже перестали быть обычными загрязняющими судами и это уже исторические кораблекрушения, поэтому археологи приступают к их изучению", – рассказал историк.К примеру, под Севастополем в 1914 году затонул российский танкер с мазутом. Уже 110 лет он находится под водой, но до сих пор ничего не известно о состоянии судна с точки зрения наличия в нем нефтепродуктов, пояснил ученый."Он на глубине 100 метров, и мы хотим его обследовать. Мы закупили специальное оборудование, толщиномеры. Будем пробы грунта вокруг и в нем делать, чтобы узнать: или вся нефть вылилась, мазут во время кораблекрушения, или она там осталась. И прогнозировать: безопасно или небезопасно", – объяснил эксперт.Упор в таких экспедициях будет делаться именно на экологию, отметил он. "Причем на прогнозирование. Чтобы не ждать какого-нибудь случая, а уже на будущее смотреть", – подытожил собеседник.Проект проведут совместно с учеными из Севастопольского государственного университета.

