Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/v-kremle-nazvali-glavnoe-uslovie-peregovorov-s-es--1155924208.html
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС
Посредником в диалоге между Россией и Европой может выступить любой политик, решающим фактором станет желание способствовать возобновлению контактов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T06:19
2026-05-12T06:19
переговоры
европа
россия
политика
новости
дмитрий песков
германия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/11/1121164248_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_9199130a1d5b53238d06552504a5d351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Посредником в диалоге между Россией и Европой может выступить любой политик, решающим фактором станет желание способствовать возобновлению контактов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Так он прокомментировал инициативу правящей коалиции ФРГ назначить президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера переговорщиком с Москвой от европейской стороны.Российская сторона, подчеркнул он, открыта к диалогу при наличии соответствующего настроя со стороны европейских партнеров."Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой в качестве посредника. При этом он отметил, что выбирать такого лидера, которому доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ, должны сами европейцы.В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными. А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным"Игра на повышение" на Украине может дорого стоить ЕвропеПутин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
европа
россия
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/11/1121164248_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_1f4affca11fde60e9d7ec6ba7e5ee9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, европа, россия, политика, новости, дмитрий песков, германия
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС

Главным в переговорах с Россией должно быть желание ЕС восстановить диалог - Песков

06:19 12.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Посредником в диалоге между Россией и Европой может выступить любой политик, решающим фактором станет желание способствовать возобновлению контактов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал инициативу правящей коалиции ФРГ назначить президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера переговорщиком с Москвой от европейской стороны.
"Сейчас можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, — сказал Песков. - Главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог".
Российская сторона, подчеркнул он, открыта к диалогу при наличии соответствующего настроя со стороны европейских партнеров.
"Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой в качестве посредника. При этом он отметил, что выбирать такого лидера, которому доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ, должны сами европейцы.
В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными. А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
"Игра на повышение" на Украине может дорого стоить Европе
Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
 
ПереговорыЕвропаРоссияПолитикаНовостиДмитрий ПесковГермания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:19В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС
06:04Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке
00:01Дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
21:43Новые санкции для Крыма от ЕС и Британии и Трамп едет в Китай: главное за день
21:31НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку
20:54На сколько подорожают смартфоны и компьютеры из-за войны в Иране
20:32В России разрабатывают закон о регулировке искусственного интеллекта
20:09Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
19:51У летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса
19:17От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы
18:48В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов
18:10Теория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские права
17:48Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
17:17Лука и Забава: какие имена для новорожденных стали самыми редкими в Крыму
16:46Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
16:28Какие регионы России популярны у крымчан
16:16Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
15:48Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита
15:10Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
Лента новостейМолния