В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС

Посредником в диалоге между Россией и Европой может выступить любой политик, решающим фактором станет желание способствовать возобновлению контактов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Посредником в диалоге между Россией и Европой может выступить любой политик, решающим фактором станет желание способствовать возобновлению контактов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Так он прокомментировал инициативу правящей коалиции ФРГ назначить президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера переговорщиком с Москвой от европейской стороны.Российская сторона, подчеркнул он, открыта к диалогу при наличии соответствующего настроя со стороны европейских партнеров."Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой в качестве посредника. При этом он отметил, что выбирать такого лидера, которому доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ, должны сами европейцы.В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными. А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.

