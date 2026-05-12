В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T14:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от полученных ран. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, в результате сброса боеприпаса шесть сотрудников коммунального хозяйства получили ранения различной степени тяжести. Одна из раненых сотрудниц из-за тяжести полученных ран скончалась в больнице.Мирошник уточнил, что все работники были в специальных светооражающих оранжевых жилетах.Во вторник Родион Мирошник также сообщил, что 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая.
В Херсонской области при атаке дронов ВСУ один сотрудник ЖКХ погиб и пятеро ранены