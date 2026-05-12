https://crimea.ria.ru/20260512/v-khersonskoy-oblasti-drony-atakovali-sotrudnikov-zhkkh---est-pogibshiy-i-ranenye-1155939561.html

В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые

В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 12.05.2026

В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые

Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T14:35

2026-05-12T14:35

2026-05-12T14:35

херсонская область

новости

происшествия

атаки всу

родион мирошник

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от полученных ран. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, в результате сброса боеприпаса шесть сотрудников коммунального хозяйства получили ранения различной степени тяжести. Одна из раненых сотрудниц из-за тяжести полученных ран скончалась в больнице.Мирошник уточнил, что все работники были в специальных светооражающих оранжевых жилетах.Во вторник Родион Мирошник также сообщил, что 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской областиКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, происшествия, атаки всу, родион мирошник