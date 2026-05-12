Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/v-khersonskoy-oblasti-drony-atakovali-sotrudnikov-zhkkh---est-pogibshiy-i-ranenye-1155939561.html
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T14:35
2026-05-12T14:35
херсонская область
новости
происшествия
атаки всу
родион мирошник
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от полученных ран. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, в результате сброса боеприпаса шесть сотрудников коммунального хозяйства получили ранения различной степени тяжести. Одна из раненых сотрудниц из-за тяжести полученных ран скончалась в больнице.Мирошник уточнил, что все работники были в специальных светооражающих оранжевых жилетах.Во вторник Родион Мирошник также сообщил, что 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской областиКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости, происшествия, атаки всу, родион мирошник
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые

В Херсонской области при атаке дронов ВСУ один сотрудник ЖКХ погиб и пятеро ранены

14:35 12.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в Алешках Херсонской области. Шесть человек пострадали, один из них скончался от полученных ран. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"По данным местных властей, примерно в 10:00 в городе Алешки по улице Голопристанской, возле продовольственного магазина "Ромашка", под атаку дрона ВСУ попала бригада сотрудников ЖКХ выполнявших работу по благоустройству", - написал Мирошник в своем канале МАКС.

По его информации, в результате сброса боеприпаса шесть сотрудников коммунального хозяйства получили ранения различной степени тяжести. Одна из раненых сотрудниц из-за тяжести полученных ран скончалась в больнице.
Мирошник уточнил, что все работники были в специальных светооражающих оранжевых жилетах.
Во вторник Родион Мирошник также сообщил, что 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
 
Херсонская областьНовостиПроисшествияАтаки ВСУРодион Мирошник
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
15:04РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
14:57В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
14:44В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:35В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
14:30В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
14:14Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
13:56НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
13:50Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
13:47В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон
13:42Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности
13:32В Крыму введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
Лента новостейМолния